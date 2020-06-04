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2020-06-04T01:49
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В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки потушили 26 лесных пожаров

01:49 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров на площади более трех тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 29 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 3 034 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи в России действовали пять лесных пожаров на площади 100 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Амурской области (59 гектаров).
Сотрудник противопожарной службы
3 июня, 10:33
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