В России за сутки потушили 26 лесных пожаров

Днем ранее сообщалось о 29 потушенных за сутки лесных пожарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 3 034 гектаров", - говорится в сообщении.

К полуночи в России действовали пять лесных пожаров на площади 100 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Амурской области (59 гектаров).