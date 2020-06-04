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2020-06-04T01:47
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Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
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РИА Новости

Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях

01:47 04.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие на улицах, прилегающих к Белому дому, объявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях, передает корреспондент РИА Новости.
При этом военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах.
Ранее полицейские и чиновники в некоторых городах соглашались в знак солидарности с протестующими вставать на колени с ними вместе.
Правоохранители не реагируют на митингующих. Те кричат лозунги. Митинг проходит мирно.
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
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