Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях

Протесты у Белого дома в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие на улицах, прилегающих к Протестующие на улицах, прилегающих к Белому дому , объявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях, передает корреспондент РИА Новости.

При этом военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах.

Ранее полицейские и чиновники в некоторых городах соглашались в знак солидарности с протестующими вставать на колени с ними вместе.