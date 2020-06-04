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2020-06-04T01:42
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В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
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РИА Новости

В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра

01:42 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб в результате сильного ветра в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, мужчину придавило деревом в машине, сообщает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повредил линии электропередачи и оставил без света часть города Прохладного. Минздрав КБР сообщил, что сильный ветер повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в Прохладном, никто не пострадал, медучреждение продолжает работать в штатном режиме. По данным МЧС, в Прохладненском районе сильный ветер повредил кровли трех школ и двух детских садов, а также повалил восемь опор линий электропередачи.
"В хуторе Новотроицкое у Комсомольского озера мужчину в машине придавило деревом. По первичной информации, он погиб", - говорится в сообщении.
В среду региональное МЧС предупредило, что в ближайшие три дня в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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