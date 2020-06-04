В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра

"В хуторе Новотроицкое у Комсомольского озера мужчину в машине придавило деревом. По первичной информации, он погиб", - говорится в сообщении.

В среду региональное МЧС предупредило, что в ближайшие три дня в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.