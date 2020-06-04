Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Говорить о том, кто первым получит вакцину от Великобритании. Говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19 , пока рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты в США

Около сотни вакцин находятся в разработке в ряде стран мира. Параллельно с созданием самой вакцины, крупные фармацевтические компании разрабатывают мощности для массового производства своих или сторонних вакцин. Целый ряд вакцин уже испытывают на людях, в нескольких случаях поступали заявления разработчиков об обнадеживающих данных. Однако на данный момент вакцины не существует, и когда она появится, неизвестно. Кроме того, неясно, кто первым получит вакцину после ее разработки и до того, как будет налажено производство сотен миллионов доз.

По словам Макса Лау, профессора биостатистики и биоинформатики в Университете Эмори в США, вопрос, кому отдавать приоритет в вакцинации, еще только предстоит обсудить.

"Это не простые вопросы, они включают соображения на целом ряде "фронтов". Например, до сих пор непонятно, могут ли маленькие дети передавать вирус в большей степени или нет", - сказал Лау.

"Кроме того, эффективность вакцины неизвестна до того момента, когда у нас будет больше данных от вакцинированных людей. Например, большое количество данных показывает, что вакцины от гриппа не дают стопроцентной защиты, и нужно будет подождать и посмотреть, как будут обстоять дела с вакцинами от COVID-19", - добавил Лау.

Грэм Медли, директор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорит, что в теме вакцинации слишком много вопросов, на которых до сих пор нет ответа.

"Зависит от характеристик вакцины. Требуется ли вводить вакцину одной дозой или несколькими? Дает ли она пожизненный иммунитет, как вакцина MMR (комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи - ред.), или же требуется постоянная повторная иммунизация, как в случае с вакциной от столбняка? Предотвращает ли она заражение или лишь предотвращает болезнь? Сколько доз будет в наличии? Все эти вопросы определят, как оптимально использовать вакцину", - сказал Медли.

Профессор Тулейнского университета в Луизиане Мак Хайман, занимающийся математическим моделированием инфекционных заболеваний, привел примеры, когда при распределении вакцины приходилось идти на компромисс.

В 2009 году во время пандемии свиного гриппа H1N1 команды ученых из Национального института здравоохранения дали рекомендации по распределению вакцины, которую должны были произвести в ходе эпидемии. "Рекомендации были таковы, что работники здравоохранения должны были первыми получить вакцину, поскольку эта группа с наибольшей вероятностью могла войти в контакт с вирусом", - рассказал Хайман.

"Для следующей группы пришлось найти компромисс между замедлением распространения путем вакцинирования людей, которые с наибольшей вероятностью могут разносить вирус, то есть школьников, и людьми, у которых был наибольший риск умереть - пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями", - отметил он.

Между тем компания Johnson and Johnson объявила на этой неделе, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.

В свою очередь, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что компания расширяет мощности для производства вакцины и будет готова к концу 2020 года производить десятки миллионов доз в месяц.