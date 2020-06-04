Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T01:38
https://ria.ru/20200604/1572433607.html
Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19

01:38 04.06.2020
735
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19, пока рано, считают опрошенные РИА Новости эксперты в США и Великобритании.
Около сотни вакцин находятся в разработке в ряде стран мира. Параллельно с созданием самой вакцины, крупные фармацевтические компании разрабатывают мощности для массового производства своих или сторонних вакцин. Целый ряд вакцин уже испытывают на людях, в нескольких случаях поступали заявления разработчиков об обнадеживающих данных. Однако на данный момент вакцины не существует, и когда она появится, неизвестно. Кроме того, неясно, кто первым получит вакцину после ее разработки и до того, как будет налажено производство сотен миллионов доз.
По словам Макса Лау, профессора биостатистики и биоинформатики в Университете Эмори в США, вопрос, кому отдавать приоритет в вакцинации, еще только предстоит обсудить.
"Это не простые вопросы, они включают соображения на целом ряде "фронтов". Например, до сих пор непонятно, могут ли маленькие дети передавать вирус в большей степени или нет", - сказал Лау.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Кроме того, эффективность вакцины неизвестна до того момента, когда у нас будет больше данных от вакцинированных людей. Например, большое количество данных показывает, что вакцины от гриппа не дают стопроцентной защиты, и нужно будет подождать и посмотреть, как будут обстоять дела с вакцинами от COVID-19", - добавил Лау.
Грэм Медли, директор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорит, что в теме вакцинации слишком много вопросов, на которых до сих пор нет ответа.
"Зависит от характеристик вакцины. Требуется ли вводить вакцину одной дозой или несколькими? Дает ли она пожизненный иммунитет, как вакцина MMR (комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи - ред.), или же требуется постоянная повторная иммунизация, как в случае с вакциной от столбняка? Предотвращает ли она заражение или лишь предотвращает болезнь? Сколько доз будет в наличии? Все эти вопросы определят, как оптимально использовать вакцину", - сказал Медли.
Профессор Тулейнского университета в Луизиане Мак Хайман, занимающийся математическим моделированием инфекционных заболеваний, привел примеры, когда при распределении вакцины приходилось идти на компромисс.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
В 2009 году во время пандемии свиного гриппа H1N1 команды ученых из Национального института здравоохранения дали рекомендации по распределению вакцины, которую должны были произвести в ходе эпидемии. "Рекомендации были таковы, что работники здравоохранения должны были первыми получить вакцину, поскольку эта группа с наибольшей вероятностью могла войти в контакт с вирусом", - рассказал Хайман.
"Для следующей группы пришлось найти компромисс между замедлением распространения путем вакцинирования людей, которые с наибольшей вероятностью могут разносить вирус, то есть школьников, и людьми, у которых был наибольший риск умереть - пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями", - отметил он.
Между тем компания Johnson and Johnson объявила на этой неделе, что ожидает первую партию вакцины в начале 2021 года. Генеральный директор компании Пол Стоффелс заявил, что первой партии должно хватить на вакцинацию работников здравоохранения по всему миру. В конечном итоге компания намерена произвести более 1 миллиарда доз.
В свою очередь, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что компания расширяет мощности для производства вакцины и будет готова к концу 2020 года производить десятки миллионов доз в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
101100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Площадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
Россию ждет новая модель потребления
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Военные-добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
Певица Любовь Успенская
"Ты соучастница преступления": дочь Успенской обвинила мать в "наживе"
Столкновения у офиса премьера Британии
В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский нарушил карантин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния