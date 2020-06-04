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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T01:39
https://ria.ru/20200604/1572433571.html
Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906470_0:23:3107:1771_1036x0_80_0_0_a4d0d4318bdb1e66f48f38fc709f0be4.jpg
РИА Новости

Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам

01:38 04.06.2020 (обновлено: 01:39 04.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Алена Бабенко
Актриса Алена Бабенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Алена Бабенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко, перенесшая COVID-19, в беседе с "Российской газетой" дала совет людям, заразившимся коронавирусом.
"Хотела бы пожелать всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, чтобы они не паниковали и не боялись", - заявила Бабенко.
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По ее словам, люди болеют по-разному - кто-то тяжелее, кто-то легче, при этом в России есть отработанная схема лечения и прекрасные врачи.
"Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные "умирать", вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!" – отметила артистка.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли. В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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