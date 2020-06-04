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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T01:20
https://ria.ru/20200604/1572433458.html
Боливия частично возобновила внутренние перелеты
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6675c3cee2606053d41e43c96b524450.jpg
РИА Новости

Боливия частично возобновила внутренние перелеты

01:20 04.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боливия в среду частично возобновила внутренние рейсы, приостановленные из-за COVID-19, сообщает издание Deber со ссылкой на министра по вопросам общественных работ, услуг и жилья Ивана Ариасу.
Ариаса подчеркнул, что  на рейсах и в аэропортах  будут действовать усиленные меры санитарной безопасности. В частичности, всем пассажирам будут в обязательном порядке измерять температуру и проводить процедуру дезинфекции перед допуском в самолет. Кроме того, все пассажиры обязаны носить медицинские маски.
Отмечается, что перелеты не будут возобновлены в департаментах Санта-Крус и Бени в связи с ужесточенными мерами, действующими там из-за пандемии коронавируса. В департаменте Санта-Крус расположен крупнейший аэропорт страны Виру-Виру.
Власти Боливии в марте закрыли границы для иностранцев и приостановили осуществление всех рейсов. В конце мая карантин был продлен до 30 июня.
По последним данным, в Боливии зафиксирован 10 991 случай коронавируса, число летальных исходов составляет 376.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БоливияВ мире
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