Боливия частично возобновила внутренние перелеты

Ариаса подчеркнул, что на рейсах и в аэропортах будут действовать усиленные меры санитарной безопасности. В частичности, всем пассажирам будут в обязательном порядке измерять температуру и проводить процедуру дезинфекции перед допуском в самолет. Кроме того, все пассажиры обязаны носить медицинские маски.