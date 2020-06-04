Боливия частично возобновила внутренние перелеты

Ариаса подчеркнул, что на рейсах и в аэропортах будут действовать усиленные меры санитарной безопасности. В частичности, всем пассажирам будут в обязательном порядке измерять температуру и проводить процедуру дезинфекции перед допуском в самолет. Кроме того, все пассажиры обязаны носить медицинские маски.
Отмечается, что перелеты не будут возобновлены в департаментах Санта-Крус и Бени в связи с ужесточенными мерами, действующими там из-за пандемии коронавируса. В департаменте Санта-Крус расположен крупнейший аэропорт страны Виру-Виру.
Власти Боливии в марте закрыли границы для иностранцев и приостановили осуществление всех рейсов. В конце мая карантин был продлен до 30 июня.
По последним данным, в Боливии зафиксирован 10 991 случай коронавируса, число летальных исходов составляет 376.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.