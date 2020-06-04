В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19

По расчетам авторов исследования, риск заражения вирусом среди участников исследования, принимавших препарат, снизился на 2,4 процента, что не является, по их оценке, клинически значимым показателем. Между тем ученые не исключают, что препарат может быть более эффективен при использовании для пациентов с выраженной симптоматикой COVID-19.