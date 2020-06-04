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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:41
https://ria.ru/20200604/1572433412.html
В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19

01:16 04.06.2020 (обновлено: 13:41 04.06.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Антималярийный препарат гидроксихлорохин неэффективен для профилактики заболевания COVID-19 у бессимптомных пациентов, считают авторы исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine в среду.
В испытаниях эффективности препарата, которое онлайн провел Университет Миннесоты, приняли участие 821 житель США и Канады. Все участники испытания контактировали с заболевшими COVID-19 без средств личной защиты, но не имели симптомов заболевания. В ходе исследования у 107 участников проекта был подтвержден коронавирус нового типа, при этом, как заявляют авторы исследования, применение препарата не оказало существенного влияния на подверженность заболеванию: 49 из заболевших в течение пяти дней принимали гидроксихлорохин, а 58 в течение этого же срока получали таблетки-пустышки.
По расчетам авторов исследования, риск заражения вирусом среди участников исследования, принимавших препарат, снизился на 2,4 процента, что не является, по их оценке, клинически значимым показателем. Между тем ученые не исключают, что препарат может быть более эффективен при использовании для пациентов с выраженной симптоматикой COVID-19.
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Антималярийный препарат гидроксихлорохин является объектом целого ряда клинических исследований, но опасения специалистов вызывают возможные побочные эффекты от его применения. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявляло ранее, что использование этого лекарства для лечения коронавируса должно вестись строго под наблюдением врача. Несмотря на это предупреждение, препарат для профилактики коронавируса принимал президент США Дональд Трамп после ряда случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников Белого дома.
ВОЗ, в свою очередь, ранее временно приостановила тесты гидроксихлорохина против COVID-19 из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, которым давали данное лекарство, но в среду объявила о возобновлении исследования.
В России гидроксихлорохин рассматривается Минздравом в качестве лекарства для химиопрофилактики COVID-19.
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