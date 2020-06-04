Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
"Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации "Энергия", - рассказал Лукашевич.
Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.
В 2019 году на сайте Роскосмоса сообщалось, что "Энергия" по заказу американской компании Boeing разработала и изготовила три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA. Сделанные в "Энергии" летные образцы американская корпорация Boeing дооснастила рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами. Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2). Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.