В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя

ГРОЗНЫЙ, 4 июн – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате ураганного ветра и дождя, пронесшегося в среду вечером в Чечне, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни создал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды. Он добавил, что завтра с раннего утра строительные бригады начнут восстановительные работы.
"В результате сильного дождя и ветра по предварительным данным пострадали 11 человек, к сожалению один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Я поручил сегодня же приступить к восстановительным работам, вернуть в дома свет, газ, мы так же восстановим нанесенный ущерб населению", - заявил Кадыров в видеообращении в своем канале в Telegram.
В администрации Курчаловеского района РИА Новости сообщили, что в результате ветра пострадало здание администрации села Цоци-Юрт, там полностью снесена кровля, в центре села рухнула вышка из железного каркаса и повредила частный дом. В селе так же повреждено два автомобиля, линии электропередачи и газопровод. Есть повреждения и в других населенных пунктах, ведется сбор информации.
Ранее сообщалось, что ураганный ветер с дождем в Чечне повредил кровли домов и школы в Грозном. На видеороликах, появившихся в чеченском сегменте социальных сетей, видны поваленные ветром деревья, рекламные щиты, кровли, срываемые ветром с частных домов.