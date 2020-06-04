В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя

"В результате сильного дождя и ветра по предварительным данным пострадали 11 человек, к сожалению один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Я поручил сегодня же приступить к восстановительным работам, вернуть в дома свет, газ, мы так же восстановим нанесенный ущерб населению", - заявил Кадыров в видеообращении в своем канале в Telegram.