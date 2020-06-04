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2020-06-04T01:40
https://ria.ru/20200604/1572433176.html
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
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РИА Новости

Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой

00:42 04.06.2020 (обновлено: 01:40 04.06.2020)
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Подход к Белому дому в Вашингтоне в среду отгородили тяжелой техникой, передает корреспондент РИА Новости.
На улице напротив Белого дома, которая выходит прямо в сквер Лафайет, где последние дни проходили беспорядки и даже была совершена попытка поджога церкви, стоят два военных грузовика. Через пару десятков метров от них - цепочка солдат со щитами, на которые написано "Военная полиция".
Толпа стоит к ним вплотную, некоторые пытаются разговаривать с солдатами, однако те молчат.
Люди поочередно скандируют лозунги "Нет правосудия - нет мира", "Руки вверх! Не стреляй!", при этом руки относятся к самим протестующим. На этом лозунге они неизменно поднимают их вверх.
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В какой-то момент собравшимся приходит автоматическая рассылка предупреждений о комендантском часе, до которого осталось шесть часов. Однако толпа скандирует "К черту комендантский час!".
Накануне протестующие также проигнорировали комендантский час, оставшись у резиденции президента США. Они, в частности, скандировали лозунги в адрес Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.
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