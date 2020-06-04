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2020-06-04T00:36
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США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
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РИА Новости

США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций

00:36 04.06.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКуба
Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Власти США добавили с "черный список" еще семь кубинских организаций, связанных, как утверждается, с военными страны, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Среди этих семи организаций - одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов", - говорится в заявлении Помпео.
По словам госсекретаря, прибыль от этих организаций и объектов, в число которых входит финансовая организация FINCIMEX , "режим Кастро" использует для "угнетения кубинского народа и финансирования своего вмешательства в Венесуэлу за счет кубинского народа или частного предпринимательства на Кубе".
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Майк ПомпеоКубаСШАВ мире
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