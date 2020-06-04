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2020-06-04T00:21
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Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
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РИА Новости

Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области

00:21 04.06.2020
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© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных
© Fotolia / Corgarashu
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Суд в Киеве арестовал с возможностью внесения 31 тысячи долларов залога еще одного участника перестрелки в Броварах, произошедшей 29 мая, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Ранее в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области сообщила, что суд избрал меры пресечения шести участникам инцидента: четверо арестованы на 60 суток без права внесения залога, один - с правом внесения 23,5 тысяч долларов залога, еще один отправлен под круглосуточный домашний арест. Позднее пресс-служба МВД сообщила, что еще четырем фигурантам, в том числе организатору, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
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"По состоянию на 21.30 (время совпадает с мск - ред.) еще одному подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тысяч гривен (31 тысяча долларов - ред.)", - сообщается на сайте.
Пресс-служба полиции Украины 29 мая сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки. В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что суд арестовал 20 участников перестрелки, еще трех арестовали во вторник. Также во вторник во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.
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