Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области

"По состоянию на 21.30 (время совпадает с мск - ред.) еще одному подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тысяч гривен (31 тысяча долларов - ред.)", - сообщается на сайте.