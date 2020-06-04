СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции

КАИР, 4 июн – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уведомил власти Египта, что отказывается от мирных переговоров с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии до отвода турецких военных, об этом сообщает "Аль-Арабия".
Ранее в среду информированный источник РИА Новости сообщил что командующий ЛНА прибыл в Каир для переговоров. Официально о визите ливийского военачальника объявлено не было.
"Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия", - сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.
Также согласно информированному источнику телеканала, для начала переговоров свои "позиции должны оставить и силы Правительства национального согласия". Также по данным "Аль-Арабии" Хафтар попросил египетскую сторону "задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии".
Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.