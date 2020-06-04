Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T00:16
https://ria.ru/20200604/1572433041.html
СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_478d7a0ef6a94300c12ff6e814554056.jpg
РИА Новости

СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции

00:16 04.06.2020
326
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 4 июн – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уведомил власти Египта, что отказывается от мирных переговоров с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии до отвода турецких военных, об этом сообщает "Аль-Арабия".
Ранее в среду информированный источник РИА Новости сообщил что командующий ЛНА прибыл в Каир для переговоров. Официально о визите ливийского военачальника объявлено не было.
"Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия", - сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.
Также согласно информированному источнику телеканала, для начала переговоров свои "позиции должны оставить и силы Правительства национального согласия". Также по данным "Аль-Арабии" Хафтар попросил египетскую сторону "задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии".
Военнослужащий Ливийской национальной армии
1 июня, 14:53
Армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа
Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
25 мая, 08:56
Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии
3720000
Обсудить 0
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЛивияВ мире
Рекомендуем
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Куба
США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
МиГ-29
Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Йемен
В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
Суд присяжных
Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Лес
Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
Вид на Берлин
Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский нарушил карантин
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Коран в руках муфтия
Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
02:06Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Лента новостейМолния