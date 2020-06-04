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2020-06-04T01:21
https://ria.ru/20200604/1572433013.html
Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
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РИА Новости

Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики

00:13 04.06.2020 (обновлено: 01:21 04.06.2020)
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© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
"Программа поддержки насчитывает 130 миллиардов и станет одним из инструментов восстановления экономики", - заявил Вальтер-Борянс на пресс-конференции по итогам переговоров.
Министр финансов Олаф Шольц сообщил, что пакет мер включает пособие в 300 евро на ребенка. Также предусматривается снижение НДС для различных отраслей, кроме того, будет увеличена премия при покупке автомобиля на электродвигателе. Премьер-министр Маркус Зёдер уточнил, что вызвавшая ожесточенные споры в Германии идея ввести премии и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания не получила поддержки, вместо этого автопроизводителей поддержат через механизм снижения НДС.
"Мне кажется, мы смогли найти баланс после 21 часа переговоров. Это амбициозный план", - заявила канцлер Ангела Меркель.
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Она отметила, что речь идет о том, чтобы преодолеть "самый серьезный экономический кризис в истории Федеративной республики".
Канцлер уточнила, что из 130 миллиардов евро основная часть, 120 миллиардов, будут выделены из федерального бюджета. По ее словам, НДС на полгода, с июля, будет снижен с 19% до 16%, а для отраслей с низким НДС он снизится с 7% до 5% (сейчас это касается, в том числе, гастрономии).
В Германии действуют многочисленные механизмы поддержки экономики - в марте был принят пакет общей суммой в примерно 1,1 триллиона евро (прямые выплаты плюс кредиты и гарантии по кредитам со стороны государства). Программа была дополнена в апреле, в том числе мерами по расширению применения пособий по неполной занятости (позволяют сохранять рабочие места в условиях снижения производительности в кризисные времена). Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в мае предложили ЕС принять программу восстановления экономики в размере 500 миллиардов, которые будут направлять не в национальные бюджеты, а на отдельные проекты и отрасли.
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