Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики

БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Правящая коалиция Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.

"Программа поддержки насчитывает 130 миллиардов и станет одним из инструментов восстановления экономики", - заявил Вальтер-Борянс на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр финансов Олаф Шольц сообщил, что пакет мер включает пособие в 300 евро на ребенка. Также предусматривается снижение НДС для различных отраслей, кроме того, будет увеличена премия при покупке автомобиля на электродвигателе. Премьер-министр Маркус Зёдер уточнил, что вызвавшая ожесточенные споры в Германии идея ввести премии и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания не получила поддержки, вместо этого автопроизводителей поддержат через механизм снижения НДС.

"Мне кажется, мы смогли найти баланс после 21 часа переговоров. Это амбициозный план", - заявила канцлер Ангела Меркель.

Она отметила, что речь идет о том, чтобы преодолеть "самый серьезный экономический кризис в истории Федеративной республики".

Канцлер уточнила, что из 130 миллиардов евро основная часть, 120 миллиардов, будут выделены из федерального бюджета. По ее словам, НДС на полгода, с июля, будет снижен с 19% до 16%, а для отраслей с низким НДС он снизится с 7% до 5% (сейчас это касается, в том числе, гастрономии).