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2020-06-04T00:12
https://ria.ru/20200604/1572432972.html
Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
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РИА Новости

Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны

00:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Лес. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Леса – национальное богатство России, за которым практически не ведется контроль, сведения по 84,4% площади лесного фонда страны устарели более чем на 10 лет, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам соответствующей проверки.
"Действующая система организации работ по лесоустройству не позволяет в полной мере обеспечить государство и общество актуальной и достоверной информацией о состоянии лесных ресурсов страны. Другая причина текущего положения дел – отсутствие достаточного финансового обеспечения выполнения этих работ", - приводятся слова аудитора Михаила Меня.
Как отмечают в ведомстве, сведения по 84,4% площади лесного фонда страны (967 миллионов гектар) устарели более чем на 10 лет, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах процент неактуальных данных, где давность лесоустройства на землях лесного фонда свыше 10 лет составляет 93,3% и 96,6%, соответственно. "В Республике Карелия под реализацию 7 инвестпроектов в области освоения лесов отданы участки при отсутствии актуальных данных лесоустройства на площади 1,3 миллиона гектар. По ряду из них таксация проводилась только в 1998 году", - привел пример аудитор.
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По оценке Счетной палаты, с 2015 по 2019 года расходы на таксацию лесов увеличились за счет всех источников на 56,7%, или на 468,3 миллионов рублей, при этом максимальное увеличение произошло за счет средств арендаторов – в 3,3 раза, или на 284,2 миллиона рублей. Для актуализации данных потребуется от 14 до 83 миллиардов рублей в зависимости от способа таксации, при том, что общий объем финансирования работ по лесоустройству, куда включена и таксация, в разы меньше. В 2015-2019 годах он составил порядка 6,3 миллиардов рублей.
В результате несовершенства нормативно-правового регулирования проектирование категорий лесов фактически выполняется не Рослесхозом, а органами государственной власти субъектов РФ без соответствующего финансового обеспечения. Субъекты РФ самостоятельно без единого для всех критерия определяют объемы, способы и локацию проведения мероприятий. Кроме того, контрольное ведомство выявило недостатки нормативной правовой базы, учета данных и проведения торгов. Общий объем нарушений составил более 950 миллионов рублей.
При этом, ведомство предостерегает правительство РФ от передачи на федеральный уровень полномочий без решения системных проблем в области планирования и проведения работ по лесоустройству, так как это может привести к более высоким затратам федерального бюджета. "Как альтернативу предлагаем поручить правительству принять комплекс мер для исправления ситуации и повышения эффективности расходования бюджетных средств", - заключил аудитор.
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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