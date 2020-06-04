Горячая линия о детском летнем отдыхе обработала около тысячи запросов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Когда начнутся смены в лагерях, как получить путевку, каким образом обеспечат безопасность детей — на эти и другие вопросы готовы ответить специалисты ресурсного центра в сфере организации отдыха и оздоровления детей, открытого по поручению Минпросвещения России.

С 22 мая по 2 июня было обработано 982 запроса из 57 регионов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Девяносто пять процентов общего количества звонков было зафиксировано от родителей. Основные вопросы, волнующие мам и пап, касаются детского отдыха: когда начнутся смены в лагерях, как отправить ребенка в лагерь, как получить путевку, будут ли работать пришкольные лагеря, какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения безопасности детей. Особенно интересует, в каком режиме будут работать всероссийские детские центры "Смена", "Океан" и "Орленок" и международный детский центр "Артек".

Вожатые спрашивали, как будет организована летняя практика в детских лагерях и как можно устроиться туда на работу.

Минпросвещения России рекомендовало субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако она может начаться и раньше, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Перед поездкой и во время смены детей и сотрудников будут тестировать на коронавирусную инфекцию. Чтобы обеспечить безопасность детей во время перевозки, для них организуют зеленые коридоры на вокзалах и в аэропортах.