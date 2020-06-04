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2020-06-04T12:09
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Горячая линия о детском летнем отдыхе обработала около тысячи запросов
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РИА Новости

Горячая линия о детском летнем отдыхе обработала около тысячи запросов

07:50 04.06.2020 (обновлено: 12:09 04.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДети во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Когда начнутся смены в лагерях, как получить путевку, каким образом обеспечат безопасность детей — на эти и другие вопросы готовы ответить специалисты ресурсного центра в сфере организации отдыха и оздоровления детей, открытого по поручению Минпросвещения России.
С 22 мая по 2 июня было обработано 982 запроса из 57 регионов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
Девяносто пять процентов общего количества звонков было зафиксировано от родителей. Основные вопросы, волнующие мам и пап, касаются детского отдыха: когда начнутся смены в лагерях, как отправить ребенка в лагерь, как получить путевку, будут ли работать пришкольные лагеря, какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения безопасности детей. Особенно интересует, в каком режиме будут работать всероссийские детские центры "Смена", "Океан" и "Орленок" и международный детский центр "Артек".
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3 июня, 13:37Распространение нового коронавируса
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Вожатые спрашивали, как будет организована летняя практика в детских лагерях и как можно устроиться туда на работу.
Минпросвещения России рекомендовало субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако она может начаться и раньше, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Перед поездкой и во время смены детей и сотрудников будут тестировать на коронавирусную инфекцию. Чтобы обеспечить безопасность детей во время перевозки, для них организуют зеленые коридоры на вокзалах и в аэропортах.
Телефон горячей линии ресурсного центра в сфере организации отдыха и оздоровления детей: 8(800) 444-35-38, вопросы также принимаются по электронной почте: leto2020@turcentrrf.ru.
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