Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-06-04T14:42
https://ria.ru/20200604/1572424750.html
Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций дает сбой
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:128:2000:1253_1036x0_80_0_0_0711e843d3da499f7f120fc7fae5b2a8.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций дает сбой

08:00 04.06.2020 (обновлено: 14:42 04.06.2020)
4446
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Москве более чем у 14 процентов протестированных выявили антитела к SARS-CoV-2, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее мнению, это говорит о росте популяционного иммунитета. РИА Новости разбиралось, способен ли он защитить все население, особенно группы риска, во время второй волны эпидемии.

В теории просто

Термин herd immunity (дословно — стадный иммунитет) ввели в оборот ученые из Университета Манчестера почти сто лет назад. Они заражали мышей сальмонеллой и смотрели, как быстро распространяется инфекция. Выяснилось, что в вольерах, где много животных с выработанной защитой, эпидемия замедлялась, снижалась и смертность. Переболевшие грызуны не заражались сами и не передавали инфекцию другим.
В те годы для мира важно было защищаться от недугов, губивших большое число детей, — дифтерии (вызывается бактерией), натуральной оспы, полиомиелита. Идеей herd immunity доказывали необходимость массовой вакцинации. Прививки вызывают в организме пожизненный иммунный ответ, человек не сможет заболеть и передать инфекцию. Если прививать всех поголовно, болезнь исчезнет.
Стадный иммунитет — единственное средство сдержать распространение таких напастей, как корь, краснуха, свинка. Наблюдения показали: вспышки фиксируются в популяциях с критическим числом невосприимчивых к этим инфекциям людей — непривитых или неболевших, например, в случае с ветряной оспой.
Влияние коронавируса на лимфоциты
22 мая, 08:00РИА Наука
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
В 1970-е годы математики предложили простую модель для расчета популяционного иммунитета. Главный параметр — индекс репродукции R0, показывающий, скольких в среднем может заразить один инфицированный. Допустим, показатель равен двум, тогда один заражает двух, каждый из них, в свою очередь, еще двух и так далее. Но если у одного в паре есть иммунитет к инфекции, на нем цепочка обрывается. Сколько таких должно быть в популяции, чтобы избежать вспышки, подсчитывают по формуле (R0 − 1)/R0. В нашем примере — половина.
Чем больше R0, тем заразнее болезнь, тем значительнее должна быть доля иммунизированных, чтобы сформировалась коллективная защита. Для кори R0 = 18, значит, стадный иммунитет начинает действовать, когда привиты 95 процентов населения. А для гриппа этот индекс — всего 1,8. Но поскольку массовой вакцинации от вирусов этой группы нет, то чаще всего власти выбирают стратегию адресной прививочной кампании — только в слоях, служащих источником распространения. В 1990-е годы в Японии обязательные прививки от гриппа делали в школах. Это снизило заболеваемость и смертность среди пожилого населения.
© Иллюстрация РИА Новости . Microbiology SocietyКак формируется коллективный иммунитет: 1 — один инфицированный заражает двоих, 2 — в популяции часть людей привита, поэтому один инфицированный заражает только одного, 3 — в такой упрощенной модели достаточно вакцинировать половину людей, чтобы появилась коллективная защита
Коллективный иммунитет
© Иллюстрация РИА Новости . Microbiology Society
Как формируется коллективный иммунитет: 1 — один инфицированный заражает двоих, 2 — в популяции часть людей привита, поэтому один инфицированный заражает только одного, 3 — в такой упрощенной модели достаточно вакцинировать половину людей, чтобы появилась коллективная защита

Модель усложняется

Натуральную оспу полностью удалось искоренить к концу 1970-х. А вот полиомиелит и корь, несмотря на массовую вакцинацию новорожденных в течение полувека, — нет. Почему? Как оказалось, herd immunity — более сложное, чем считали теоретики, и не всегда срабатывающее явление, чему есть ряд объяснений британских исследователей.
Не у каждого прививка вызывает одинаково сильный иммунный ответ, обязательно найдутся те, у кого защита сформировалась слабо или ее нет совсем. В таких случаях, чтобы сработал стадный иммунитет, нужно иммунизировать больше, чем показывают расчеты.
Еще одна проблема — разное поведение людей внутри и между группами, например, возрастными, что влияет на скорость заражения. Тогда R0 становится сложной функцией, принимающей приблизительные значения.
Кроме того, в моделях по умолчанию принимают, что людей прививают случайным образом. Если же вакцинация адресная — только среди групп риска, теоретически популяционный иммунитет можно получить меньшими усилиями, как, например, при сезонном гриппе. Однако это может не сработать, если в одном месте сосредоточится большое число подверженных заражению. И тут уж вспышки не избежать. Это и происходит в случае с корью и полиомиелитом, распространяющимися в последние годы в религиозных общинах и сообществах "антипрививочников".
Сложно учитывать и "халявщиков" — тех, кто не прививается по разным соображениям. На их решение влияет множество факторов: нет денег, времени, боятся негативных последствий. Зная, что в обществе действует коллективный иммунитет, а значит, вероятность заразиться близка к нулю, такие люди рассчитывают за чужой счет обеспечить себе здоровье.
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
28 апреля, 08:00РИА Наука
Атака на вирус. Может ли вакцина остановить эпидемию

Коронавирус надолго

Когда началась эпидемия нового коронавируса, в большинстве стран ввели карантин, чтобы сдержать заражение, сгладить кривую роста числа инфицированных и не дать системе здравоохранения захлебнуться от наплыва тяжелых больных.
Но вот Швеция, например, оказалась в стороне. Хотя и не декларируя это прямо, власти выбрали стратегию достижения коллективного иммунитета. Учитывая, что для SARS-CoV-2 индекс репродукции приблизительно равен 2,5, чтобы достичь цели, получить иммунитет (то есть переболеть естественным путем, поскольку вакцины еще нет) должны примерно 60 процентов населения. В десятимиллионной стране — это более шести миллионов. Однако цена такого решения оказалась слишком высока. Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio признал его ошибочность. На 3 июня официально в Швеции 41 тысяча заболевших, 4,5 тысячи погибших.
По опубликованным данным, во Франции на начало мая иммунизировано примерно 4,4 процента населения. Это очень далеко от достижения herd immunity.
В Москве показатель выше — 14 процентов, но он может измениться, когда появятся результаты тестирования на антитела по всей стране.
В недавней статье в Science ученые подсчитали, что коллективный иммунитет к коронавирусу в США будет достигнут к середине 2022 года. Возможно, и раньше, если разработают вакцину. Пока ее нет, нужно сохранять меры социального дистанцирования минимум еще два года — на тот случай, если вирус закрепится в популяции и станет сезонным.
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
4 мая, 08:00РИА Наука
"Шила в мешке не утаишь". Чем закончится эпидемия COVID-19 в Швеции
354133415
Обсудить 1
РИА НаукаКоронавирус COVID-19иммунитетбиологияЗдоровьеСШАМанчестер
Рекомендуем
Автомобиль на водородной заправке в Париже
ЕС из принципа вложит миллиарды в новую технологию, уступающую старой
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 8831 случай заражения коронавирусом
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Американская актриса Анджелина Джоли
Хорошая плохая девочка: Анджелине Джоли — 45
Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео
У семьи из Оренбуржья во время "спецоперации" отобрали четырех детей
Нефтяная качалка
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Россия, Санкт-Петербург
Записки отельера. Как сейчас ждут туристов в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния