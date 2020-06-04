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Культура
2020-06-04T00:55
https://ria.ru/20200604/1572419358.html
Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
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РИА Новости

Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4

00:55 04.06.2020
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© Мастерская Брусникина (2020)Кадр из видеоспектакля "Тоска по спектаклю"
Кадр из видеоспектакля Тоска по спектаклю
© Мастерская Брусникина (2020)
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Режиссер Эмилия Кивелевич и Мастерская Брусникина сообщили в инстаграме о том, что запустили серию виртуальных постановок "Тоска по спектаклю", созданных в компьютерной игре The Sims 4.

"Это серия видео-спектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям, сидящим бок о бок", – говорится в описании проекта.

Эмилия Кивелевич создавала персонажей вместе с художницей Леной Микулинской, затем "симов" озвучили актеры: Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб.
Проект начали с инсценировки отрывков из пьесы "Небо" драматурга Максима Курочкина. В Мастерской Брусникина отмечают, что когда-то по этому и другим произведениям автора был поставлен культовый спектакль "Выключатель".
Постановку могут посмотреть все желающие. Видео опубликовали на YouTube-канале Мастерской Брусникина.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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