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2020-06-04T08:00
https://ria.ru/20200604/1572419324.html
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
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РИА Новости

Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку

08:00 04.06.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Сначала повторим очевидное, замеченное уже чуть ли не во всепланетном масштабе. Вот это: "Вы должны доминировать, без этого вы зря теряете время… Большинство из вас слабы. Вы должны арестовывать людей".
Это — из видеоконференции Дональда Трампа с губернаторами штатов, которые боятся или не желают жестко подавлять погромы по всей стране. И как же тут было Пекину и кому угодно еще не ответить: доминировать и арестовывать? Как в Гонконге? Не говоря о том, что перспектива объявить (совершенно справедливо) погромщиков из движения "антифа" террористами — так это же по сути применение того самого закона, который сейчас разрабатывают в Китае, по американскому образцу.

Но это, повторим, из серии слишком очевидного. Менее очевидно для внешнего мира несходство событий Америки и Гонконга. Для начала — на этой особой китайской территории, в отличие от США, больше нет массовых поджогов, погромов и бунтов. Кстати, там только что отметили их годовщину — всерьез все начиналось в июне прошлого года.

А что в Гонконге есть? Чрезвычайно сложные процессы, связанные с тем самым законом об охране национальной безопасности, который вроде как разрабатывается в недрах общекитайского парламента, — а на самом деле всерьез заняты им самые разные силы и структуры именно в автономии. Причем они спорят между собой.
Разговор о тамошних "пропекинских" и "антипекинских" силах довольно бесполезен, поскольку вот уже 178 лет (с момента основания этой бывшей британской колонии) люди в Гонконге живут тем, что обслуживают торговлю внешнего мира с Китаем и наоборот. Других функций у этого глобального делового центра нет. Они все там одновременно пропекинские и наоборот — в зависимости от конкретной ситуации.
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Только что на территории было собрано 2,93 миллиона подписей в поддержку того самого закона, для чего были открыты сайты и палатки на улицах. В Гонконге живут 7,5 миллиона человек, включая младенцев, так что у самой идеи необходимости такого закона есть очевидное большинство. И возникло оно именно в течение истекшего года — спасибо погромщикам, которые еще до всякой Америки наглядно показали, что бывает, когда радикалы сознательно уничтожают самые основы существования миллионов горожан.
Напомним, что на пике прошлогодних протестов упоминалось, что участвовали в них "сотни тысяч" (возможно — до миллиона) человек, включая тех, кто "пришел посмотреть". В реальности мы говорим о ключевой команде в несколько тысяч студентов и школьников. Поддержка "оппозиции вообще" — то есть легальной — вот еще один манифест, осенью перед выборами в местное законодательное собрание под ним подписались более 400 тысяч. Тоже много.
Но одновременно руководство всех основных финансируемых из бюджета университетов (есть еще частные) приняло коллективное заявление: нужен тот самый, разрабатываемый в Пекине закон. Потому что без него невозможно никого учить. При этом заявление полно оговорок насчет сохранения свободы слова, особого законодательства территории и прочего.
Соответствующие заявления приняты местным правительством, там вдобавок осуждаются намерения США лишить Гонконг — в случае принятия закона — всяческих торговых преференций.
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Местные СМИ — это бешеная перекличка самых разных мнений, с учетом того, что на территории работают и высказываются представители тысяч международных компаний, публикуются колумнисты из-за пределов Гонконга и Азии. Если говорить о пропекинских мнениях, то вот характерное выступление, обращенное к молодым людям: ваше будущее — на Севере (то есть в Китае как таковом). Там и работа, и возможности. Автор не добавил: а не хотите ли вот сейчас поехать в США, да даже и в Европу?
Но бывает и классика жанра — закон о нацбезопасности есть предательство духа Гонконга и подвергает каждого страхам и угрозам.

Из этого хаоса постепенно рождается некая общая позиция местных деловых и политических кругов: да, закон такой нужен, но его употребление должно быть в наших, гонконгских руках. В том числе потому, что иначе иностранный бизнес может уйти из Гонконга, хотя никуда не денется из прочего Китая, по принципу "а зачем Гонконг, если и в Шанхае то же самое". Это мнение Йорга Вутке, главы Европейской торговой палаты территории.

Хотя почему только в Шанхае? Сегодня главная экономическая тема в китайских СМИ — это создание свободной зоны на острове Хайнань, недалеко. А прошлым летом такой же сенсацией были аналогичные идеи насчет Шэньчжэня, ровно через границу с гонконгской автономией. И везде планируются сниженные налоги, облегченный режим для инвестиций, свобода движения капитала — то есть все то, что делало и делает Гонконг Гонконгом. Но — минус проблема в виде свихнувшейся определенной части молодого поколения, мешающей жить всем остальным.
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Все вместе — предельно интересный и поучительный эксперимент по части управления регионом своими, региональными делами. Идеология какой-то части местного общества — зона ответственности именно этого общества. Суть происходящего не только в том, что Пекин долго терпел безобразия, мешающие Гонконгу процветать, но решил все-таки вмешаться. Суть в почти открытом признании местным политическим и деловым сословием, обществом в целом собственной неспособности решать годами копившиеся проблемы: для перезагрузки территории они теперь зовут внешнюю силу, но просят ее не поломать дом, чтобы избавиться от тараканов в нем.
Гонконг все эти долгие десятилетия создавался как уникальное, почти нигде в мире не виданное общество. Получилось нечто, обладающее невероятно привлекательным стилем жизни и обаянием: симбиоз западников и азиатов, работавший с Китаем даже в самые тяжелые времена, допустим, при "культурной революции". Сейчас этот организм заболел и нуждается в докторе. Пекину придется доказать, что он окажется хорошим доктором. А в других докторов никто не верит.
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАШанхайАвторыВ мире
Популярные комментарии
Как мне кажется беспорядки в Гонконге приведут к большему взаимопониманию между США и Китаем. Ну и Россия следовательно после референдума по конституции независимости будет в числе равных
4 июня, 12:59
Ярослав Погодин
401006
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