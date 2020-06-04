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Туризм
2020-06-04T00:33
https://ria.ru/20200604/1572419083.html
В нацпарке "Земля леопарда" в фотоловушку попал "медведь-почесун"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/12/1558641219_0:143:1100:762_1036x0_80_0_0_e4ad057e8454ca3d3daf0498e30f6758.jpg
РИА Новости

В нацпарке "Земля леопарда" в фотоловушку попал "медведь-почесун"

00:33 04.06.2020
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© Фото : официальный сайт национального парка "Земля леопарда"Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела медведя в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66
Фотоловушка в нацпарке Земля леопарда в Приморье запечатлела медведя в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66
© Фото : официальный сайт национального парка "Земля леопарда"
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Приморье в национальном парке "Земля леопарда" в фотоловушку попал момент, как медведь оставляет метки, сообщает пресс-служба заповедника.
"Белогрудый медведь-почесун эффектно показал себя перед камерой, оставляя метку, — прокомментировали кадры сотрудники. — Судя по видео, мечение дерева доставляет ему настоящее удовольствие".
Они отметили, что "словно позабыв о том, что этот процесс – необходимость мира животных, белогрудый красавец подолгу трется о дерево спиной, мордой и боками с особой медвежьей лаской".
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