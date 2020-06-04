В нацпарке "Земля леопарда" в фотоловушку попал "медведь-почесун"

"Белогрудый медведь-почесун эффектно показал себя перед камерой, оставляя метку, — прокомментировали кадры сотрудники. — Судя по видео, мечение дерева доставляет ему настоящее удовольствие".

Они отметили, что "словно позабыв о том, что этот процесс – необходимость мира животных, белогрудый красавец подолгу трется о дерево спиной, мордой и боками с особой медвежьей лаской".