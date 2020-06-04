Новое знакомство: HUAWEI провел ребрендинг популярной серии планшетов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одна из самых популярных серий планшетов HUAWEI MediaPad вернется в Россию под другим именем и в усовершенствованном формате — теперь она будет частью флагманской линейки HUAWEI MatePad. Планшеты по доступной цене для учебы, работы и развлечений будут особенно интересны студентам, молодым специалистам и семьям с детьми.

Легче, тоньше, мощнее

Главное отличие устройств новой серии: если планшеты MediaPad в основном были нацелены на развлекательные функции, то линейка MatePad — это универсальные устройства, которые окажутся полезными еще и для учебы или работы.

Присутствие в названии новых устройств слова Mate (в переводе с английского означает "друг") не случайно. Обновленные планшеты получили умные опции, которые значительно упрощают выполнение повседневных задач: устройство изучает привычки своего владельца и выдает ему полезные подсказки, выполняя функции эффективного помощника.

Например, родители могут включить специальный детский режим, и тогда планшет будет выдавать детям подсказки, как правильно сидеть, с какого расстояния смотреть на экран. Если ребенок слишком близко наклонится к экрану, изображение станет черно-белым. Когда ребенок отодвинет планшет на оптимальное расстояние, картинка вновь наполнится красками.

HUAWEI MatePad наглядно демонстрирует успехи дизайнеров в создании по-настоящему легкого и компактного устройства. Благодаря тонкому (7,35 миллиметра) корпусу из стекловолокна и поликарбоната, который для прочности заключен в алюминиевую рамку, модель с широким экраном — 10,4 дюйма — весит всего 450 граммов. Так что его можно долго держать одной рукой, например, в режиме чтения электронных книг.

Характерная особенностью планшетов — тонкие рамки экрана, благодаря которым рабочая площадь увеличена до 84%. Высокое разрешение 2K позволяет рассмотреть мельчайшие детали на изображении, а технология адаптивной настройки контраста и резкости обеспечивает максимально красочную и реалистичную картинку, будь то текст, фото или видео.

Аудиосистема из четырех динамиков дает объемный и чистый звук, сравнимый по качеству со звучанием колонок домашнего кинотеатра. Так что можно смотреть фильмы и сериалы, не испытывая желания подключить внешнюю колонку.

Новый планшет Huawei MatePad полностью приспособлен для того, чтобы заменить персональный компьютер или ноутбук. Мощный фирменный процессор Kirin 810 (включает восьмиядерный центральный процессор, двухядерный нейронный процессор, ускоряющий работу искусственного интеллекта, и мощный графический процессор Mali-G52) позволяет работать с тяжелыми графическими файлами или одновременно запускать несколько программ без зависаний.

© Фото : Huawei Huawei MatePad 2020 © Фото : Huawei Huawei MatePad 2020

Для работы с несколькими приложениями на одном экране в планшете предусмотрен специальный режим Multi-Window, который позволяет делать три дела одновременно. Например, можно редактировать текст, параллельно следить за электронной почтой и находиться в режиме конференц-связи или держать под рукой любимый мессенджер. Или одновременно смотреть видеоурок, делать пометки в блокноте и параллельно искать нужную информацию в интернете. Заметьте, что все это — в одном окне, без необходимости открывать новые вкладки.

Широкоугольная фронтальная камера HUAWEI MatePad (8 МП) открывает обзор на 107 градусов вместо стандартных для планшетов 78 градусов и дает возможность проводить видеоконференции и презентации на качественно новом уровне. А четыре высокочувствительных микрофона способны услышать даже тихий голос с расстояния в пять метров, при этом эффективная технология шумоподавления исключает посторонние звуки.

Для непрерывной работы в течение дня у планшета имеется высокоемкая батарея (7 250 мА*ч). Одного ее заряда хватит на 12 часов просмотра видео, а в других режимах планшет проработает еще дольше.

Основа экосистемы

Дополнительные возможности планшет Huawei MatePad открывает для тех, кто уже пользуется или планирует завести себе смартфон Huawei. Функция "Мультискрин" позволяет в одно касание соединить два устройства и получить проекцию экрана смартфона на планшете. Это позволяет принимать звонки, общаться в мессенджерах, копировать фото из памяти телефона, даже не беря его в руки.

Чтобы облегчить взаимодействие с планшетом, к нему можно подключить клавиатуру и стилус. Большое расстояние (1,3 миллиметра) между клавишами беспроводной клавиатуры Smart Keyboard создает ощущение работы на ноутбуке — набирать тексты так же удобно.

А от работы со стилусом HUAWEI M-Pencil ощущение такое же, как будто вы пишете ручкой на бумаге.

HUAWEI MatePad будет представлен в России в полночном сером цвете: предзаказ на него начнется 5 июня 2020 года. Старт продаж назначен на середину июня. Стоимость — от 21 990 рублей, в зависимости от комплектации.

Как уже отмечалось, динамики планшета HUAWEI MatePad делают ненужным использование внешних колонок. Однако в транспорте и общественных местах пользователю могут понадобиться наушники. Поэтому в пару к планшету компания предлагает новые беспроводные наушники FreeBuds 3i. Они поступят в продажу 12 июня.

FreeBuds 3i — обновленная версия прошлогоднего хита продаж в России FreeBuds 3. Это легкие, компактные и удобные наушники. Но главное их достоинство — технология активного шумоподавления. Где бы вы ни находились: в транспорте, магазине, рядом с проезжей частью или на концерте, если вам поступит звонок, то вы четко и громко услышите голос собеседника, а не окружающий шум.

Управлять FreeBuds 3i очень просто: интуитивно и удобно. Их умные сенсорные датчики, расположенные с обеих сторон, отзываются на прикосновения мгновенно. Ответить на срочный звонок или переключить песню в плей-листе будет несложно.