Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T08:00
https://ria.ru/20200604/1572417597.html
Новое знакомство: HUAWEI провел ребрендинг популярной серии планшетов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572416069_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_9821296c7d7125074d160d6a9a3b1f95.jpg
РИА Новости

Новое знакомство: HUAWEI провел ребрендинг популярной серии планшетов

08:00 04.06.2020
1237
© Фото : HuaweiHuawei MatePad 2020
Huawei MatePad 2020
© Фото : Huawei
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одна из самых популярных серий планшетов HUAWEI MediaPad вернется в Россию под другим именем и в усовершенствованном формате — теперь она будет частью флагманской линейки HUAWEI MatePad. Планшеты по доступной цене для учебы, работы и развлечений будут особенно интересны студентам, молодым специалистам и семьям с детьми.

Легче, тоньше, мощнее

Главное отличие устройств новой серии: если планшеты MediaPad в основном были нацелены на развлекательные функции, то линейка MatePad — это универсальные устройства, которые окажутся полезными еще и для учебы или работы.
Присутствие в названии новых устройств слова Mate (в переводе с английского означает "друг") не случайно. Обновленные планшеты получили умные опции, которые значительно упрощают выполнение повседневных задач: устройство изучает привычки своего владельца и выдает ему полезные подсказки, выполняя функции эффективного помощника.
Например, родители могут включить специальный детский режим, и тогда планшет будет выдавать детям подсказки, как правильно сидеть, с какого расстояния смотреть на экран. Если ребенок слишком близко наклонится к экрану, изображение станет черно-белым. Когда ребенок отодвинет планшет на оптимальное расстояние, картинка вновь наполнится красками.
HUAWEI MatePad наглядно демонстрирует успехи дизайнеров в создании по-настоящему легкого и компактного устройства. Благодаря тонкому (7,35 миллиметра) корпусу из стекловолокна и поликарбоната, который для прочности заключен в алюминиевую рамку, модель с широким экраном — 10,4 дюйма — весит всего 450 граммов. Так что его можно долго держать одной рукой, например, в режиме чтения электронных книг.
Характерная особенностью планшетов — тонкие рамки экрана, благодаря которым рабочая площадь увеличена до 84%. Высокое разрешение 2K позволяет рассмотреть мельчайшие детали на изображении, а технология адаптивной настройки контраста и резкости обеспечивает максимально красочную и реалистичную картинку, будь то текст, фото или видео.
Аудиосистема из четырех динамиков дает объемный и чистый звук, сравнимый по качеству со звучанием колонок домашнего кинотеатра. Так что можно смотреть фильмы и сериалы, не испытывая желания подключить внешнюю колонку.
Новый планшет Huawei MatePad полностью приспособлен для того, чтобы заменить персональный компьютер или ноутбук. Мощный фирменный процессор Kirin 810 (включает восьмиядерный центральный процессор, двухядерный нейронный процессор, ускоряющий работу искусственного интеллекта, и мощный графический процессор Mali-G52) позволяет работать с тяжелыми графическими файлами или одновременно запускать несколько программ без зависаний.
© Фото : HuaweiHuawei MatePad 2020
Huawei MatePad 2020
© Фото : Huawei
Huawei MatePad 2020
Для работы с несколькими приложениями на одном экране в планшете предусмотрен специальный режим Multi-Window, который позволяет делать три дела одновременно. Например, можно редактировать текст, параллельно следить за электронной почтой и находиться в режиме конференц-связи или держать под рукой любимый мессенджер. Или одновременно смотреть видеоурок, делать пометки в блокноте и параллельно искать нужную информацию в интернете. Заметьте, что все это — в одном окне, без необходимости открывать новые вкладки.
Широкоугольная фронтальная камера HUAWEI MatePad (8 МП) открывает обзор на 107 градусов вместо стандартных для планшетов 78 градусов и дает возможность проводить видеоконференции и презентации на качественно новом уровне. А четыре высокочувствительных микрофона способны услышать даже тихий голос с расстояния в пять метров, при этом эффективная технология шумоподавления исключает посторонние звуки.
Для непрерывной работы в течение дня у планшета имеется высокоемкая батарея (7 250 мА*ч). Одного ее заряда хватит на 12 часов просмотра видео, а в других режимах планшет проработает еще дольше.

Основа экосистемы

Дополнительные возможности планшет Huawei MatePad открывает для тех, кто уже пользуется или планирует завести себе смартфон Huawei. Функция "Мультискрин" позволяет в одно касание соединить два устройства и получить проекцию экрана смартфона на планшете. Это позволяет принимать звонки, общаться в мессенджерах, копировать фото из памяти телефона, даже не беря его в руки.
Телефоны Huawei
26 мая, 08:00
Это будет дешево: кризис — лучшее время обновить смартфон
Чтобы облегчить взаимодействие с планшетом, к нему можно подключить клавиатуру и стилус. Большое расстояние (1,3 миллиметра) между клавишами беспроводной клавиатуры Smart Keyboard создает ощущение работы на ноутбуке — набирать тексты так же удобно.
А от работы со стилусом HUAWEI M-Pencil ощущение такое же, как будто вы пишете ручкой на бумаге.
HUAWEI MatePad будет представлен в России в полночном сером цвете: предзаказ на него начнется 5 июня 2020 года. Старт продаж назначен на середину июня. Стоимость — от 21 990 рублей, в зависимости от комплектации.
Как уже отмечалось, динамики планшета HUAWEI MatePad делают ненужным использование внешних колонок. Однако в транспорте и общественных местах пользователю могут понадобиться наушники. Поэтому в пару к планшету компания предлагает новые беспроводные наушники FreeBuds 3i. Они поступят в продажу 12 июня.
Магазин приложений Huawei AppGallery
25 марта, 13:00
Почему в России растет интерес к новинкам от Huawei
FreeBuds 3i — обновленная версия прошлогоднего хита продаж в России FreeBuds 3. Это легкие, компактные и удобные наушники. Но главное их достоинство — технология активного шумоподавления. Где бы вы ни находились: в транспорте, магазине, рядом с проезжей частью или на концерте, если вам поступит звонок, то вы четко и громко услышите голос собеседника, а не окружающий шум.
Управлять FreeBuds 3i очень просто: интуитивно и удобно. Их умные сенсорные датчики, расположенные с обеих сторон, отзываются на прикосновения мгновенно. Ответить на срочный звонок или переключить песню в плей-листе будет несложно.
Что интересно, FreeBuds 3i стоят 8990 рублей, и это очень конкурентная цена для такого класса устройств.
3210007
Обсудить 0
Huawei TechnologiesТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль на водородной заправке в Париже
ЕС из принципа вложит миллиарды в новую технологию, уступающую старой
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
Россия, Санкт-Петербург
Записки отельера. Как сейчас ждут туристов в Петербурге
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Влияние коронавируса на лимфоциты
Ученые выяснили, когда самая эффективная защита от инфекций дает сбой
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Нефтяная качалка
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Американская актриса Анджелина Джоли
Хорошая плохая девочка: Анджелине Джоли — 45
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния