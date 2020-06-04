Опубликован трейлер байопика о режиссере Райнере Вернере Фассбиндере

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер биографической драмы Оскара Релера "Enfant terrible" ("Несносный ребенок") о немецком режиссере Райнере Вернере Фассбиндере.

По информации Screen Daily, в картине расскажут о событиях из жизни культового кинематографиста, которые произошли с ним в период с 1969 и вплоть до 1982 года, когда он скончался в возрасте 37 лет от передозировки наркотиков.

Сценарий написал Клаус Рихтер, с которым Оскар Релер работал над исторической драмой "Еврей Зюсс" (2010 год).

Главную роль в ленте исполнил немецкий актер Оливер Мазуччи, известный по участию в сериале "Тьма" (2017 год) и художественному фильму "Он снова здесь" (2015 год). Вместе с ним также снялись: Катя Риманн, Эрдал Йильдиз, Ева Маттес, Антуан Моно — младший и другие.

Как сообщает издание, байопик снимали летом прошлого года в Кельне и Мюнхене. Ожидалось, что его представят на Каннском кинофестивале, а затем он выйдет в прокат в Германии. Но из-за пандемии коронавируса премьеру "Enfant terrible" отложили.