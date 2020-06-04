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Культура
2020-06-04T04:20
https://ria.ru/20200604/1572410258.html
Опубликован трейлер байопика о режиссере Райнере Вернере Фассбиндере
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РИА Новости

Опубликован трейлер байопика о режиссере Райнере Вернере Фассбиндере

04:20 04.06.2020
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер биографической драмы Оскара Релера "Enfant terrible" ("Несносный ребенок") о немецком режиссере Райнере Вернере Фассбиндере.
По информации Screen Daily, в картине расскажут о событиях из жизни культового кинематографиста, которые произошли с ним в период с 1969 и вплоть до 1982 года, когда он скончался в возрасте 37 лет от передозировки наркотиков.
Сценарий написал Клаус Рихтер, с которым Оскар Релер работал над исторической драмой "Еврей Зюсс" (2010 год).
Главную роль в ленте исполнил немецкий актер Оливер Мазуччи, известный по участию в сериале "Тьма" (2017 год) и художественному фильму "Он снова здесь" (2015 год). Вместе с ним также снялись: Катя Риманн, Эрдал Йильдиз, Ева Маттес, Антуан Моно — младший и другие.
Как сообщает издание, байопик снимали летом прошлого года в Кельне и Мюнхене. Ожидалось, что его представят на Каннском кинофестивале, а затем он выйдет в прокат в Германии. Но из-за пандемии коронавируса премьеру "Enfant terrible" отложили.
Райнер Вернер Фассбиндер еще при жизни получил признание за такие ленты, как "Отчаяние" (1977 год), снятой по роману Владимира Набокова, "Замужество Марии Браун" (1978 год), "Лола" (1981 год), а также телевизионному фильму "Берлин, Александерплац" (1980 год).
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КультураКаннский кинофестивальКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВладимир НабоковYouTubeГермания
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