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Культура
2020-06-04T05:49
https://ria.ru/20200604/1572405802.html
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
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РИА Новости

Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"

05:49 04.06.2020
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© Twentieth Century-Fox Productions Ltd. (1979)Кадр из фильма "Чужой"
Кадр из фильма Чужой
© Twentieth Century-Fox Productions Ltd. (1979)
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Режиссер фильма "Чужой" (1979) Ридли Скотт рассказал в интервью изданию Los Angeles Times подробности съемок культовой сцены с появлением инопланетного существа из груди актера.
Кадры с разрывом груди Джона Херта теперь считаются классикой в истории фильмов ужасов. Этот фрагмент снимали с одного дубля несколькими камерами, поскольку, по словам Скотта, "когда все было уже в крови, отмыть ее было невозможно".
Херт стоял на коленях, нагнувшись, и на столе лежала только его голова, которую он просунул в специальное отверстие. Торс был "фальшивым".
"Я как мог держал от актеров в секрете то, что будет происходить и не показывал им заранее само существо… В то время не было никаких спецэффектов, а мне нужно было вынуть его прямо из груди Херта", — пояснил режиссер.
Сцена получилась очень эффектной: "Помню, как Стэнли Кубрик мне позвонил и спросил: "Как ты это сделал? Я просмотрел этот эпизод несколько раз в замедленном темпе и не увидел склейки", — поделился Скотт.
Он рассказал, что в 1979 году никто не ожидал, что "Чужой" (второй его художественный фильм после "Дуэлянтов 1977 года) займет такое важное место в истории кино.
В интервью изданию режиссер также поделился своими мыслями о влиянии пандемии коронавируса на кинематограф: "Производство фильма – абсолютно нелогичный процесс. Сначала ты собираешь кучу людей и показываешь им сценарий. Вы встречаетесь однажды утром, с некоторыми – впервые в жизни, и как-то пытаетесь как-то все это сложить воедино. Если ты не оптимист, тебе нечего делать в этой индустрии. Похоже, я оптимист. Мы что-нибудь придумаем. Это тоже пройдет".
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