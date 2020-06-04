Иван Дорн превращается в супергероя в клипе на трек "Wasted"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский певец и продюсер Иван Дорн опубликовал на YouTube клип на трек "Wasted", в котором стал 3D-моделью самого себя.

Действие происходит в виртуальном мире, напоминающем видеоигру. Главный герой (Дорн) приходит в свои апартаменты, чтобы расслабиться и отдохнуть. Неожиданно персонаж обнаруживает, что обладает суперсилами. Он умеет исчезать, телепортироваться и пускать молнии.

Видео снял режиссер и VFX-дизайнер Денис Щукин, который работал над такими проектами, как "Игра престолов", "Дэдпул", "Логан" и другими.

"Звучит олдскульно, выглядит по-новому. Прекрасная работа, в которую вложились душой", — прокомментировал @Aust Ix.

"Потрясающая идея. Наконец-то что-то новое. Уверен, это был большой труд аниматоров", — считает @Mark Melnik.

"Майкл Джексон XXI века", — написал @Андрей Гайдичук.

"Немного напоминает Red Hot Chili Peppers вперемешку с Jamiroquai. В общем, все супер", — присоединился к обсуждению @александр сеничев.