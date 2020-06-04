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Культура
2020-06-04T11:23
https://ria.ru/20200604/1572405535.html
Иван Дорн превращается в супергероя в клипе на трек "Wasted"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572405525_304:0:1355:591_1036x0_80_0_0_6a83e21c360aef58d092d9c7f8366ac3.jpg
РИА Новости

Иван Дорн превращается в супергероя в клипе на трек "Wasted"

03:13 04.06.2020 (обновлено: 11:23 04.06.2020)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский певец и продюсер Иван Дорн опубликовал на YouTube клип на трек "Wasted", в котором стал 3D-моделью самого себя.
Действие происходит в виртуальном мире, напоминающем видеоигру. Главный герой (Дорн) приходит в свои апартаменты, чтобы расслабиться и отдохнуть. Неожиданно персонаж обнаруживает, что обладает суперсилами. Он умеет исчезать, телепортироваться и пускать молнии.
Видео снял режиссер и VFX-дизайнер Денис Щукин, который работал над такими проектами, как "Игра престолов", "Дэдпул", "Логан" и другими.
"Звучит олдскульно, выглядит по-новому. Прекрасная работа, в которую вложились душой", — прокомментировал @Aust Ix.
"Потрясающая идея. Наконец-то что-то новое. Уверен, это был большой труд аниматоров", — считает @Mark Melnik.
"Майкл Джексон XXI века", — написал @Андрей Гайдичук.
"Немного напоминает Red Hot Chili Peppers вперемешку с Jamiroquai. В общем, все супер", — присоединился к обсуждению @александр сеничев.
Песня "Wasted" была представлена еще в 2017 году. Композиция входит в третий студийный и первый англоязычный альбом исполнителя OTD.
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