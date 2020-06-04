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Культура
2020-06-04T21:46
https://ria.ru/20200604/1572401291.html
Хорошая плохая девочка: Анджелине Джоли — 45
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РИА Новости

Хорошая плохая девочка: Анджелине Джоли — 45

08:00 04.06.2020 (обновлено: 21:46 04.06.2020)
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© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости, Ольга Распопова. Редко кому удается за одну жизнь прожить несколько. Анджелина — как раз из таких. Причем она будто находит особое удовольствие в том, чтобы снова возродиться из пепла. К ней можно относиться по-разному — любить или ненавидеть, одно точно: скучной ее не назовешь. Об оскароносной актрисе, чья судьба поинтереснее многих фильмов, — в материале РИА Новости.

Мрачная маленькая гробовщица

"Директором похоронного бюро" — так маленькая большеглазая девочка, сохраняя полную невозмутимость, отвечала на вопрос "кем ты будешь, когда вырастешь?" Взрослые тут же отставали — странный ребенок! Когда ее сверстницы в розовых платьицах возились с котятами и щенками, одетая в черное Анджелина играла с домашней ящерицей по имени Владимир и змеей.
В этой угрюмости выражалась ее обида на отца, оскароносного актера Джона Войта. Он бросил их с матерью и братом, когда Энджи едва исполнился год. Из отношений с папой она сделает настоящую драму, потому что не умеет прощать. "Она была младенцем, когда мы развелись, но оказалось, что это страшно ранило ее", — как-то обмолвился Войт.
Именно Джон доверил ей самую первую роль в кино — в семь лет она появилась в его фильме "В поисках выхода". В ленте, кстати, также снялись и мама Анджелины, и его новая подруга. Войт часто брал дочь с собой на съемки и премьеры, а позже давал ей уроки актерского мастерства.
© AP Photo / Laura RauchДжон Войт и его дочь Анджелина Джоли 25 марта 2001 года
Джон Войт и его дочь Анджелина Джоли 25 марта 2001 года
© AP Photo / Laura Rauch
Джон Войт и его дочь Анджелина Джоли 25 марта 2001 года
В начале нулевых они серьезно поругались, и актер опрометчиво заявил, что у дочери "серьезные проблемы с психикой". За сказанные сгоряча слова Анджелина вычеркнет его из своей жизни почти на семь лет и возьмет свое второе имя в качестве фамилии, окончательно перестав быть Войт. Говорят, только Брэду Питту удалось убедить ее помириться с отцом.

Шрамы и "Оскар"

Одна из немногих школьных подруг Анджелины, Джин Робинсон, рассказывала, что у Джоли "было серьезное пристрастие к ножам". Тогда же, в подростковом возрасте, актриса стала себя резать. Хотела пощекотать нервы, но однажды девушку увезли на скорой. От сеансов самоистязания у нее остались шрамы, из-за которых ее не взяли в модели.

"Татуировки, кровь и шрамы — вот из чего я сделана".

Старший брат Анджелины, студент Калифорнийской школы кинематографических искусств, предложил ей другое, более безопасное средство от депрессии — кино: Джоли играла во всех его студенческих фильмах.
Она начала сниматься в клипах, получила главную роль в видео Anybody Seen My Baby, покорив фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера. Несмотря на свое происхождение, ей пришлось пройти путь всех старлеток: от малобюджетных фильмов и эпизодов.
Впрочем, уже в 25 Джоли получила первый "Оскар" за роль в фильме "Прерванная жизнь" — режиссер тогда назвал ее "Джеком Николсоном в юбке".
Прорывом в карьере Анджелины стала драма "Джиа" о судьбе супермодели 1970-х Джии Мари Каранджи, погибшей от СПИДа в 26 лет. Джоли несколько раз отказывалась от предложения продюсеров, заявляя, что между ней и героиней "слишком много общего".
© HBO, 1998Анджелина Джоли в фильме "Джиа" (1998)
Анджелина Джоли в фильме Джиа(1998)
© HBO, 1998
Анджелина Джоли в фильме "Джиа" (1998)
А потом рискнула: "Это роль, которая либо полностью разрушит меня, либо поможет мне выпустить внутренних демонов" (кстати, Джию в детстве изображала юная Мила Кунис). В то время Джоли страдала от тяжелой наркотической зависимости. Она признавалась, что, если бы не первый муж, британский актер Джонни Ли Миллер, ее бы окончательно затянуло в бездну.

Так и не умерли в один день

Все три бывших супруга Джоли совершенно не похожи друг на друга — наверное, объединяет их только то, что они актеры. В честь каждого брака у Анджелины появлялись татуировки, которые после расставания она мучительно сводила, обещая себе больше не делать таких глупостей. Но история повторялась.
© United Artists, 1995Анджелина Джоли и Ли Миллер в фильме "Хакеры" (1995)
Анджелина Джоли и Ли Миллер в фильме Хакеры(1995)
© United Artists, 1995
Анджелина Джоли и Ли Миллер в фильме "Хакеры" (1995)
Свои отношения ей всегда хотелось скрепить как-то по-особому: так, в первый раз под венец она шла в черных кожаных штанах и белой рубашке с именем мужа, выведенным кровью на ее спине.
Ее следующий супруг, бунтарь Билли Боб Торнтон, на 20 лет старше, практически не уступал ей в эксцентричности. Эта парочка точно была самой отвязной в Голливуде. На шее оба носили пузырьки с кровью друг друга, а на годовщину свадьбы Джоли сделала мужу подарок, купив себе и ему рядом две могилы в Арканзасе рядом с любимым братом Боба.
© AP Photo / Chris PizzelloАнджелина Джоли и Билли Боб Торнтон во время премьеры фильма "Угнать за 60 секунд"
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон во время премьеры фильма Угнать за 60 секунд
© AP Photo / Chris Pizzello
Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон во время премьеры фильма "Угнать за 60 секунд"
Когда актриса остепенилась, возле нее появился сияющий голливудским лоском Брэд Питт. Эта "добыча" далась Анджелине нелегко: актриса уверяла, что не уводила его из семьи. Однако вскоре после съемок в фильме "Мистер и миссис Смит", где Джоли и Питт сыграли супружескую пару, Брэд развелся с Дженнифер Энистон.
© AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года
Впрочем, пара получилась чудесная. "Бранджелина", как окрестили их репортеры, просуществовала больше десяти лет. Интерес к ним был такой, что актеры за огромные суммы (правда, большая часть потом шла на благотворительность) продавали фотографии своих новорожденных детей: так, за эксклюзивные кадры их близнецов британский Hello! заплатил 14 миллионов долларов.
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Архивное фото
21 сентября 2016, 22:28Культура
Правда о разводе: новые подробности расставания Джоли и ПиттаНовость о разводе Анджелины Джоли и Бреда Питта — среди самых обсуждаемых тем недели, причем, не только в таблоидах и соцсетях (где в топе был хештэг #brangelina): многие мировые телекомпании подавали её как BREAKING NEWS.

Ради мира во всем мире

Амбициозная Джоли хотела, чтобы Питт пошел в политику: она не раз говорила, что у ее мужа есть все, чтобы однажды стать президентом. После развода Анджелина как-то заметила, что может добиться власти и самостоятельно — благодаря многолетнему опыту в качестве посла доброй воли ООН.
В эту работу она с головой окунулась после боевика "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Снимали в Камбодже. Контраст с величественными древними храмами и условиями, в которых жили люди, для американки был разительным.
© AP Photo / Brennan LinsleyПосол доброй воли Управления ООН по делам беженцев, актриса Анжелина Джоли во время визита на Гаити
Посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев, актриса Анжелина Джоли во время визита на Гаити
© AP Photo / Brennan Linsley
Посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев, актриса Анжелина Джоли во время визита на Гаити

"Первые дни, слушая истории этих людей, я постоянно плакала. Но потом поняла, что им не нужны мои слезы", — вспоминала она, разъезжая с миссиями по странам третьего мира.

А ведь от фильма о приключениях Лары Крофт актриса хотела отмахнуться: ужасно ревновала первого мужа, тогда страстного геймера, к этой компьютерной игре.
© Paramount Pictures, 2003Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни"
Кадр из фильма Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
© Paramount Pictures, 2003
Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни"

Задать жару

С самоотверженностью и страстью Джоли берется за любое дело — она не умеет вполсилы, не знает полутонов. Узнав, что риск развития рака груди у нее 87 процентов, а рака яичников — 50, Анджелина избавилась от этих органов хирургическим путем. Следом дорогостоящие генетические тесты бросились делать другие женщины: некоторые компании заработали за пару недель на "эффекте Джоли" миллионы, из-за чего ее обвинили в пиаре.

Анджелина оправдывалась в Time: "Моя бабушка умерла в 40 лет, мама — в 56. А я хочу увидеть моих детей взрослыми, застать внуков".

С которыми, кстати, ей тоже скучно не будет. О необычных методах воспитания в многонациональной семье Джоли тоже говорят немало: до недавнего времени все ее сыновья и дочери обучались дома, причем предметы и расписание дня выбирали сами — обязательным было только посещение психотерапевта.
© AFP 2020 / Toru YamanakaАнджелина Джоли и Брэд Питт с детьми
Анджелина Джоли и Бред Питт с детьми
© AFP 2020 / Toru Yamanaka
Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми
Результаты такого воспитания уже проявляются: СМИ пишут, что первый биологический ребенок Джоли, Шайло Нувель, в 13 лет начала принимать гормоны для смены пола. Старший приемный сын Мэддокс переехал в Корею и ударился в науку, а приемная дочь Захара собирается помогать родной Эфиопии. В общем, достойная смена.
Не зря же Джоли как-то сказала: "Хочу быть уставшей старушкой, которая прожила жизнь на полную катушку, но еще способна задать жару".
Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
9 апреля, 08:00Культура
Кристен Стюарт — 30. Как "золотая девочка" поставила Голливуд на уши
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