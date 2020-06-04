Хорошая плохая девочка: Анджелине Джоли — 45

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости, Ольга Распопова. Редко кому удается за одну жизнь прожить несколько. Анджелина — как раз из таких. Причем она будто находит особое удовольствие в том, чтобы снова возродиться из пепла. К ней можно относиться по-разному — любить или ненавидеть, одно точно: скучной ее не назовешь. Об оскароносной актрисе, чья судьба поинтереснее многих фильмов, — в материале РИА Новости.

Мрачная маленькая гробовщица

"Директором похоронного бюро" — так маленькая большеглазая девочка, сохраняя полную невозмутимость, отвечала на вопрос "кем ты будешь, когда вырастешь?" Взрослые тут же отставали — странный ребенок! Когда ее сверстницы в розовых платьицах возились с котятами и щенками, одетая в черное Анджелина играла с домашней ящерицей по имени Владимир и змеей.

В этой угрюмости выражалась ее обида на отца, оскароносного актера Джона Войта. Он бросил их с матерью и братом, когда Энджи едва исполнился год. Из отношений с папой она сделает настоящую драму, потому что не умеет прощать. "Она была младенцем, когда мы развелись, но оказалось, что это страшно ранило ее", — как-то обмолвился Войт.

Именно Джон доверил ей самую первую роль в кино — в семь лет она появилась в его фильме "В поисках выхода". В ленте, кстати, также снялись и мама Анджелины, и его новая подруга. Войт часто брал дочь с собой на съемки и премьеры, а позже давал ей уроки актерского мастерства.

© AP Photo / Laura Rauch Джон Войт и его дочь Анджелина Джоли 25 марта 2001 года © AP Photo / Laura Rauch Джон Войт и его дочь Анджелина Джоли 25 марта 2001 года

В начале нулевых они серьезно поругались, и актер опрометчиво заявил, что у дочери "серьезные проблемы с психикой". За сказанные сгоряча слова Анджелина вычеркнет его из своей жизни почти на семь лет и возьмет свое второе имя в качестве фамилии, окончательно перестав быть Войт. Говорят, только Брэду Питту удалось убедить ее помириться с отцом.

Шрамы и "Оскар"

Одна из немногих школьных подруг Анджелины, Джин Робинсон, рассказывала, что у Джоли "было серьезное пристрастие к ножам". Тогда же, в подростковом возрасте, актриса стала себя резать. Хотела пощекотать нервы, но однажды девушку увезли на скорой. От сеансов самоистязания у нее остались шрамы, из-за которых ее не взяли в модели.

"Татуировки, кровь и шрамы — вот из чего я сделана".

Старший брат Анджелины, студент Калифорнийской школы кинематографических искусств, предложил ей другое, более безопасное средство от депрессии — кино: Джоли играла во всех его студенческих фильмах.

Она начала сниматься в клипах, получила главную роль в видео Anybody Seen My Baby, покорив фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера. Несмотря на свое происхождение, ей пришлось пройти путь всех старлеток: от малобюджетных фильмов и эпизодов.

Впрочем, уже в 25 Джоли получила первый "Оскар" за роль в фильме "Прерванная жизнь" — режиссер тогда назвал ее "Джеком Николсоном в юбке".

Прорывом в карьере Анджелины стала драма "Джиа" о судьбе супермодели 1970-х Джии Мари Каранджи, погибшей от СПИДа в 26 лет. Джоли несколько раз отказывалась от предложения продюсеров, заявляя, что между ней и героиней "слишком много общего".

© HBO, 1998 Анджелина Джоли в фильме "Джиа" (1998) © HBO, 1998 Анджелина Джоли в фильме "Джиа" (1998)

А потом рискнула: "Это роль, которая либо полностью разрушит меня, либо поможет мне выпустить внутренних демонов" (кстати, Джию в детстве изображала юная Мила Кунис). В то время Джоли страдала от тяжелой наркотической зависимости. Она признавалась, что, если бы не первый муж, британский актер Джонни Ли Миллер, ее бы окончательно затянуло в бездну.

Так и не умерли в один день

Все три бывших супруга Джоли совершенно не похожи друг на друга — наверное, объединяет их только то, что они актеры. В честь каждого брака у Анджелины появлялись татуировки, которые после расставания она мучительно сводила, обещая себе больше не делать таких глупостей. Но история повторялась.

© United Artists, 1995 Анджелина Джоли и Ли Миллер в фильме "Хакеры" (1995) © United Artists, 1995 Анджелина Джоли и Ли Миллер в фильме "Хакеры" (1995)

Свои отношения ей всегда хотелось скрепить как-то по-особому: так, в первый раз под венец она шла в черных кожаных штанах и белой рубашке с именем мужа, выведенным кровью на ее спине.

Ее следующий супруг, бунтарь Билли Боб Торнтон, на 20 лет старше, практически не уступал ей в эксцентричности. Эта парочка точно была самой отвязной в Голливуде. На шее оба носили пузырьки с кровью друг друга, а на годовщину свадьбы Джоли сделала мужу подарок, купив себе и ему рядом две могилы в Арканзасе рядом с любимым братом Боба.

© AP Photo / Chris Pizzello Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон во время премьеры фильма "Угнать за 60 секунд" © AP Photo / Chris Pizzello Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон во время премьеры фильма "Угнать за 60 секунд"

Когда актриса остепенилась, возле нее появился сияющий голливудским лоском Брэд Питт. Эта "добыча" далась Анджелине нелегко: актриса уверяла, что не уводила его из семьи. Однако вскоре после съемок в фильме "Мистер и миссис Смит", где Джоли и Питт сыграли супружескую пару, Брэд развелся с Дженнифер Энистон.

© AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года © AP Photo / Invision/Joel Ryan Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт в Лондоне. 8 мая 2014 года

Впрочем, пара получилась чудесная. "Бранджелина", как окрестили их репортеры, просуществовала больше десяти лет. Интерес к ним был такой, что актеры за огромные суммы (правда, большая часть потом шла на благотворительность) продавали фотографии своих новорожденных детей: так, за эксклюзивные кадры их близнецов британский Hello! заплатил 14 миллионов долларов.

Ради мира во всем мире

Амбициозная Джоли хотела, чтобы Питт пошел в политику: она не раз говорила, что у ее мужа есть все, чтобы однажды стать президентом. После развода Анджелина как-то заметила , что может добиться власти и самостоятельно — благодаря многолетнему опыту в качестве посла доброй воли ООН.

В эту работу она с головой окунулась после боевика "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Снимали в Камбодже. Контраст с величественными древними храмами и условиями, в которых жили люди, для американки был разительным.

© AP Photo / Brennan Linsley Посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев, актриса Анжелина Джоли во время визита на Гаити © AP Photo / Brennan Linsley Посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев, актриса Анжелина Джоли во время визита на Гаити

"Первые дни, слушая истории этих людей, я постоянно плакала. Но потом поняла, что им не нужны мои слезы", — вспоминала она, разъезжая с миссиями по странам третьего мира.

А ведь от фильма о приключениях Лары Крофт актриса хотела отмахнуться: ужасно ревновала первого мужа, тогда страстного геймера, к этой компьютерной игре.

© Paramount Pictures, 2003 Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни" © Paramount Pictures, 2003 Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни"

Задать жару

С самоотверженностью и страстью Джоли берется за любое дело — она не умеет вполсилы, не знает полутонов. Узнав, что риск развития рака груди у нее 87 процентов, а рака яичников — 50, Анджелина избавилась от этих органов хирургическим путем. Следом дорогостоящие генетические тесты бросились делать другие женщины: некоторые компании заработали за пару недель на "эффекте Джоли" миллионы, из-за чего ее обвинили в пиаре.

Анджелина оправдывалась в Time: "Моя бабушка умерла в 40 лет, мама — в 56. А я хочу увидеть моих детей взрослыми, застать внуков".

С которыми, кстати, ей тоже скучно не будет. О необычных методах воспитания в многонациональной семье Джоли тоже говорят немало: до недавнего времени все ее сыновья и дочери обучались дома, причем предметы и расписание дня выбирали сами — обязательным было только посещение психотерапевта.

Результаты такого воспитания уже проявляются: СМИ пишут, что первый биологический ребенок Джоли, Шайло Нувель, в 13 лет начала принимать гормоны для смены пола. Старший приемный сын Мэддокс переехал в Корею и ударился в науку, а приемная дочь Захара собирается помогать родной Эфиопии. В общем, достойная смена.