СМИ узнали, в Marvel планируют заменить камео Стэна Ли на Дэдпула

"В Marvel рассматривают Дэдпула, чтобы у него были небольшие эпизоды в фильмах кинокомпании после того, как выйдет "Дэдпул 3", – рассказал инсайдер.

По словам источника, Стэн Ли тоже будет появляться в фильмах, только в еще более необычном виде. Например, его портрет может быть на плакате или картине где-то на заднем плане. Тем более, что такой прием уже использовали.