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Культура
2020-06-04T07:21
https://ria.ru/20200604/1572392336.html
СМИ узнали, в Marvel планируют заменить камео Стэна Ли на Дэдпула
https://cdn23.img.ria.ru/images/154899/23/1548992374_0:106:1000:669_1036x0_80_0_0_4f9e4163d5b2339c72a09e33a2689793.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, в Marvel планируют заменить камео Стэна Ли на Дэдпула

07:21 04.06.2020
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© 20th Century Fox 2018Постер к фильму "Жил-был Дэдпул"
Постер к фильму Жил-был Дэдпул
© 20th Century Fox 2018
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Стэн Ли, автор большинства персонажей Marvel Comics, появляется во многих блокбастерах студии. Но поскольку художника, актера и продюсера больше нет в живых (он умер в 2018 году), его хотят заменить другим персонажем, сообщает We got this covered.

"В Marvel рассматривают Дэдпула, чтобы у него были небольшие эпизоды в фильмах кинокомпании после того, как выйдет "Дэдпул 3", – рассказал инсайдер.

По словам источника, Стэн Ли тоже будет появляться в фильмах, только в еще более необычном виде. Например, его портрет может быть на плакате или картине где-то на заднем плане. Тем более, что такой прием уже использовали.
В фильме "Дэдпул 2" (2018 год), когда Домино (Зази Битц) летит на парашюте мимо зданий, на одной из высоток можно увидеть огромное граффити со Стэном Ли.
Ожидается, что третья часть боевика с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет в 2022 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСтэн ЛиРайан Рейнольдс (актер)Marvel Comics
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