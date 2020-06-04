Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Археологи подтвердили гипотезу о том, что в древности религиозные ритуалы были интереснее, чем сегодня, обнаружив следы конопли в еврейском алтаре Железного века, . Археологи подтвердили гипотезу о том, что в древности религиозные ритуалы были интереснее, чем сегодня, обнаружив следы конопли в еврейском алтаре Железного века, сообщает Artnet.

Открытие было сделано в процессе изучения остатков храма в Тель-Араде в пустыне Негев, которые были впервые найдены еще в 1960-х годах. Предположительно, храм функционировал c девятого по шестой век до нашей эры. В какой-то момент, когда он еще действовал, прихожане закопали два алтарных камня из известняка с обеих сторон ступеней, ведущих внутрь.

В сухом пустынном климате камни очень хорошо сохранились. Исследования археологов, которые их обнаружили, не дали никаких определенных результатов, решено было, что алтарные камни использовали для принесения в жертву животных.

Современная наука с применением газовой хроматографии и масс-спектрометрии выяснила, что на одном из них жгли коноплю, а на другом — ладан.

Основная теория заключается теперь в том, что молящиеся использовали коноплю для вхождения в определенное состояние. Исследования показали, что коноплю смешивали с навозом животных, чтобы температура горения была ниже. В результате начинали действовать психотропные элементы, входящие в ее состав. Ладан, скорее всего, сжигали отдельно на другом алтаре, так как его смешивали с жиром животных для увеличения температуры горения.