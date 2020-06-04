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Культура
2020-06-04T11:00
https://ria.ru/20200604/1572369232.html
Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре
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РИА Новости

Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре

02:43 04.06.2020 (обновлено: 11:00 04.06.2020)
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© Фото : The Israel Museum/Laura LachmanДревнееврейский алтарь в Израильском музее
Древнееврейский алтарь в Израильском музее
© Фото : The Israel Museum/Laura Lachman
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Археологи подтвердили гипотезу о том, что в древности религиозные ритуалы были интереснее, чем сегодня, обнаружив следы конопли в еврейском алтаре Железного века, сообщает Artnet.
Открытие было сделано в процессе изучения остатков храма в Тель-Араде в пустыне Негев, которые были впервые найдены еще в 1960-х годах. Предположительно, храм функционировал c девятого по шестой век до нашей эры. В какой-то момент, когда он еще действовал, прихожане закопали два алтарных камня из известняка с обеих сторон ступеней, ведущих внутрь.
В сухом пустынном климате камни очень хорошо сохранились. Исследования археологов, которые их обнаружили, не дали никаких определенных результатов, решено было, что алтарные камни использовали для принесения в жертву животных.
Современная наука с применением газовой хроматографии и масс-спектрометрии выяснила, что на одном из них жгли коноплю, а на другом — ладан.
Основная теория заключается теперь в том, что молящиеся использовали коноплю для вхождения в определенное состояние. Исследования показали, что коноплю смешивали с навозом животных, чтобы температура горения была ниже. В результате начинали действовать психотропные элементы, входящие в ее состав. Ладан, скорее всего, сжигали отдельно на другом алтаре, так как его смешивали с жиром животных для увеличения температуры горения.
"Мы знаем, что когда-то давно повсюду на Ближнем Востоке разные культуры использовали галлюциногены, чтобы войти в религиозный экстаз. Мы никогда не думали, что иудеи также принимали участие в подобных практиках. Но факт обнаружения конопли в официальном культовом месте дает нам возможность сделать другие выводы", — прокомментировал открытие Эран Ари, куратор археологии периода Железного века в Музее Израиля в Иерусалиме.
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