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2020-06-08T16:53
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Рекордное количество редких уток заметили в Серебряном бору в Москве
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РИА Новости

Рекордное количество редких уток заметили в Серебряном бору в Москве

16:53 03.06.2020 (обновлено: 16:53 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевХохлатая чернеть
Хохлатая чернеть
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рекордное количество хохлатой чернети замечено на озере Бездонном в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалист природных территорий "Серебряный бор" ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства зафиксировал большое количество редких уток - всего было отмечено 14 особей или семь пар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хохлатая чернеть нечасто встречается в водоемах Москвы - она занесена в Красную книгу с третьей категорией редкости как уязвимый вид.
"В 2018 году в Серебряном бору было отмечено две пары чернетей, у которых было по 4-6 утят. В этом году при благоприятных условиях и отсутствии беспокойства со стороны человека, есть надежда, что потомство редких уток будет в несколько раз больше", - уточняется в материале.
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Сообщается, что для поддержания биологического разнообразия на природных территориях необходимо соблюдать простые, но важные правила, от которых часто зависит жизнь обитателей парков. Не стоит мусорить, шуметь в лесу, разжигать костры в неположенных местах, что может привести к пожару, а также необходимо держать собак на поводке, что обязательно в границах особо охраняемых природных территорий.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
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