Рекордное количество редких уток заметили в Серебряном бору в Москве

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рекордное количество хохлатой чернети замечено на озере Бездонном в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалист природных территорий "Серебряный бор" ГПБУ " Мосприрода " комплекса городского хозяйства зафиксировал большое количество редких уток - всего было отмечено 14 особей или семь пар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хохлатая чернеть нечасто встречается в водоемах Москвы - она занесена в Красную книгу с третьей категорией редкости как уязвимый вид.

"В 2018 году в Серебряном бору было отмечено две пары чернетей, у которых было по 4-6 утят. В этом году при благоприятных условиях и отсутствии беспокойства со стороны человека, есть надежда, что потомство редких уток будет в несколько раз больше", - уточняется в материале.