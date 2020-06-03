Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T23:34
https://ria.ru/20200603/1572432279.html
Зеленский нарушил карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1036x0_80_0_0_31f2cf06fc4bfec75a14e601a0ea3787.jpg
РИА Новости

Зеленский нарушил карантин

23:31 03.06.2020 (обновлено: 23:34 03.06.2020)
1232
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, введенный в стране из-за распространения коронавируса, и посетил одно из кафе в Хмельницком. Соответствующая фотография появилась в аккаунте офиса главы государства в инстаграме.
На снимке Зеленский в компании мужчин сидит за столиком внутри заведения и пьет кофе. При этом ресторанам и кафе на Украине разрешено принимать посетителей лишь с 5 июня.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии", — говорится в подписи к посту.
Как отметили в офисе Зеленского, обычно в этой части города собирается много молодежи, а приезд главы государства "вызвал большой ажиотаж". У заведения собралась толпа людей.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, почти 380 тысяч умерли.
На Украине общее число случаев коронавируса достигло 24 823, умерли 735 пациентов, 10 440 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1210019
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеХмельницкий (город)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Столкновения у офиса премьера Британии
В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
МиГ-29
Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Протесты у посольства США в Афинах
Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Несколько тысяч человек в центре Стокгольма приняли участие в акции протеста против полицейского насилия в США, были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
Создан антибиотик, против которого бактерии бессильны
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Экс-полицейских по делу Флойда обвинили в подстрекательстве к убийству
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
02:06Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Лента новостейМолния