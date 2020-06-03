Зеленский нарушил карантин

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, введенный в стране из-за распространения коронавируса , и посетил одно из кафе в Хмельницком . Соответствующая фотография появилась в аккаунте офиса главы государства в инстаграме.

На снимке Зеленский в компании мужчин сидит за столиком внутри заведения и пьет кофе. При этом ресторанам и кафе на Украине разрешено принимать посетителей лишь с 5 июня.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии", — говорится в подписи к посту.

Как отметили в офисе Зеленского, обычно в этой части города собирается много молодежи, а приезд главы государства "вызвал большой ажиотаж". У заведения собралась толпа людей.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, почти 380 тысяч умерли.

На Украине общее число случаев коронавируса достигло 24 823, умерли 735 пациентов, 10 440 выздоровели.