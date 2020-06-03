В РПЦ рассказали о посещении московскими священниками больных COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 400 человек, которые больны коронавирусом, и членов их семей причастили на дому за последние два месяца специально подготовленные священники в Москве, сообщила в среду пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Подготовленные священники из специальной группы комиссии по больничному служению при епархиальном совете Москвы со 2 апреля совершили более трехсот выездов к людям с коронавирусом и с подозрением на коронавирус. Им удалось причастить более четырехсот человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству причастия на дому приступают многие члены семьи болеющего", - говорится в сообщении.
Все священники посещают больных в специальных костюмах и средствах защиты.
Различные направления помощи Русской православной церкви в период карантина обсуждаются в ходе ежегодной межрегиональной конференции по социальному служению, которая на этой неделе впервые проходит в онлайн-формате, добавили в синодальном отделе.
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