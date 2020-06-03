В РПЦ рассказали о посещении московскими священниками больных COVID-19

"Подготовленные священники из специальной группы комиссии по больничному служению при епархиальном совете Москвы со 2 апреля совершили более трехсот выездов к людям с коронавирусом и с подозрением на коронавирус. Им удалось причастить более четырехсот человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству причастия на дому приступают многие члены семьи болеющего", - говорится в сообщении.