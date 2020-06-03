Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-06-03T22:59
https://ria.ru/20200603/1572431689.html
В РПЦ рассказали о посещении московскими священниками больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134282_0:114:3072:1842_1036x0_80_0_0_4238033ec0ce597e3d36930a8d8681d1.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали о посещении московскими священниками больных COVID-19

22:59 03.06.2020
182
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
Протоиерей Иоанн Кудрявцев посещает верующую, зараженную коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 400 человек, которые больны коронавирусом, и членов их семей причастили на дому за последние два месяца специально подготовленные священники в Москве, сообщила в среду пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Подготовленные священники из специальной группы комиссии по больничному служению при епархиальном совете Москвы со 2 апреля совершили более трехсот выездов к людям с коронавирусом и с подозрением на коронавирус. Им удалось причастить более четырехсот человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству причастия на дому приступают многие члены семьи болеющего", - говорится в сообщении.
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
14 мая, 16:13Религия и мировоззрение
РПЦ открыла 96 горячих линий помощи в регионах в связи с коронавирусом
Все священники посещают больных в специальных костюмах и средствах защиты.
Различные направления помощи Русской православной церкви в период карантина обсуждаются в ходе ежегодной межрегиональной конференции по социальному служению, которая на этой неделе впервые проходит в онлайн-формате, добавили в синодальном отделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
4 мая, 18:29Религия и мировоззрение
Епископ: священники РПЦ готовы ехать к больным COVID-19 в Москве
500006
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
Рекомендуем
Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский нарушил карантин
Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
В Москве упавшие деревья повредили одиннадцать автомобилей
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Ярославле рассказали об успешном испытании лекарств против COVID-19
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Белый дом недоволен действиями властей Нью-Йорка по подавлению протестов
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Медсестра пензенской больницы умерла от COVID-19
В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей министерства здравоохранения РФ
В ВОЗ не исключили связи синдрома Кавасаки с COVID-19 у детей
Несколько тысяч человек в центре Стокгольма приняли участие в акции протеста против полицейского насилия в США, были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор ушел на удаленку до итогов теста на COVID-19
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Экс-полицейских по делу Флойда обвинили в подстрекательстве к убийству
Столкновения у офиса премьера Британии
В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Восемь клиник Минздрава со среды возобновили обычную работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
02:06Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Лента новостейМолния