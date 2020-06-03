В Норильске объявили режим ЧС федерального уровня

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом топлива в реку в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Таоке решение было принято ранее днем в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

В среду на совещании у президента министр констатировал, что информация об инциденте поступила в ведомство только спустя два дня. Президент Владимир Путин возмутился этой ситуацией и поручил силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз.