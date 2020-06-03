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В Норильске объявили режим ЧС федерального уровня
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РИА Новости

В Норильске объявили режим ЧС федерального уровня

22:38 03.06.2020 (обновлено: 01:18 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом топлива в реку в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Таоке решение было принято ранее днем в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.
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В среду на совещании у президента министр констатировал, что информация об инциденте поступила в ведомство только спустя два дня. Президент Владимир Путин возмутился этой ситуацией и поручил силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз.
По данным следствия, инцидент произошел из-за того, что прохудился резервуар с дизелем. В результате топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительной информации властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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