В Норильске объявили режим ЧС федерального уровня

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На территории Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом топлива в реку в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Таоке решение было принято ранее днем в рамках оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.
В среду на совещании у президента министр констатировал, что информация об инциденте поступила в ведомство только спустя два дня. Президент Владимир Путин возмутился этой ситуацией и поручил силовикам оценить работу местных чиновников. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, сообщила, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз.
По данным следствия, инцидент произошел из-за того, что прохудился резервуар с дизелем. В результате топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительной информации властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
Вчера, 20:15СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске