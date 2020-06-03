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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:12
https://ria.ru/20200603/1572430750.html
Президент Казахстана призвал граждан соблюдать карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1036x0_80_0_0_981d5e30a1c64f4ee64ae3e2ae61bcb4.jpg
РИА Новости

Президент Казахстана призвал граждан соблюдать карантин

22:12 03.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 3 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантинные меры, чтобы не заразиться коронавирусом, заявив, что, несмотря на все усилия правительства, заражения в республике продолжаются.
"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Всего в Казахстане подтверждено более 11,7 тысячи случаев коронавируса, 48 из них с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевВОЗКазахстанВ мире
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