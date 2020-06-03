Жириновский спрогнозировал высокий спрос на медицинский туризм в Россию

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует высокий спрос на медицинский туризм в Россию в связи с пандемией коронавируса, что позволит заработать РФ "миллиарды долларов".
"У нас самое маленькое количество жертв, мы сейчас построим огромное количество больниц. Мы будем лечить всю планету и на этом зарабатывать деньги. Нахождение в русской больнице будет там, не знаю, 500 долларов в сутки. Вот за 10 дней 5 тысяч (долларов) заплати и здоровый уезжай. Миллиарды долларов будут к нам идти. А этих больниц мы наклепаем столько, сколько нам надо", - сказал Жириновский в эфире радио "Вести.ФМ".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.