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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:05
https://ria.ru/20200603/1572430581.html
Жириновский спрогнозировал высокий спрос на медицинский туризм в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567446_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_efaed7da408b81883a343d71f1166338.jpg
РИА Новости

Жириновский спрогнозировал высокий спрос на медицинский туризм в Россию

22:05 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует высокий спрос на медицинский туризм в Россию в связи с пандемией коронавируса, что позволит заработать РФ "миллиарды долларов".
"У нас самое маленькое количество жертв, мы сейчас построим огромное количество больниц. Мы будем лечить всю планету и на этом зарабатывать деньги. Нахождение в русской больнице будет там, не знаю, 500 долларов в сутки. Вот за 10 дней 5 тысяч (долларов) заплати и здоровый уезжай. Миллиарды долларов будут к нам идти. А этих больниц мы наклепаем столько, сколько нам надо", - сказал Жириновский в эфире радио "Вести.ФМ".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛДПРВОЗВладимир ЖириновскийОбщество
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