В ВОЗ не исключили связи синдрома Кавасаки с COVID-19 у детей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) активизирует глобальную сеть педиатров для выяснения связи воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей, не исключено, что она есть, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

Он подчеркнул, что COVID-19 – "новый и молодой вирус, есть некоторые вещи, которых о нем мы не знаем".

"Например, дети. По общему правилу, дети меньше распространяют болезнь. Даже если они заболевают, то болеют в легкой форме. Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем синдром типа Кавасаки, который поражает органы, иммунитет и очень смертелен", - указал представитель ВОЗ в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала Россия 1

По словам Клюге, раньше в ВОЗ думали, что синдром Кавасаки не связан с коронавирусом. "Но теперь сомневаемся в этом. И сейчас ВОЗ активизирует глобальную сеть педиатров. Мы адаптируем описания случаев болезни для тщательного наблюдения", - сказал он.

В целом, Клюге обратил внимание, что у коронавирусной инфекции "есть три фактора риска: большинство заболевших – мужчины, затем возраст (особенно люди старше 65 лет), другие болезни, снижающие иммунитет, особенно кардиоваскулярные заболевания, заболевания почек, диабет".

Германии, Ранее о 30-кратном росте числа случаев болезни Кавасаки у детей в период пандемии сообщали ученые из Италии . Кроме этого, мэр Нью-Йорка сообщил, что у детей, либо зараженных COVID-19, либо уже им переболевших, проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе , в том числе в Великобритании Швейцарии , а также у четырехлетнего ребенка в Армении , у которого до этого был подтвержден коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.