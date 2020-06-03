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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:02
https://ria.ru/20200603/1572430353.html
В ВОЗ не исключили связи синдрома Кавасаки с COVID-19 у детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138035_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e222e5ce5ff63ee08ca4123b58217da.jpg
РИА Новости

В ВОЗ не исключили связи синдрома Кавасаки с COVID-19 у детей

22:00 03.06.2020 (обновлено: 22:02 03.06.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей министерства здравоохранения РФ
В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активизирует глобальную сеть педиатров для выяснения связи воспалительного синдрома Кавасаки с коронавирусом у детей, не исключено, что она есть, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что COVID-19 – "новый и молодой вирус, есть некоторые вещи, которых о нем мы не знаем".
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"Например, дети. По общему правилу, дети меньше распространяют болезнь. Даже если они заболевают, то болеют в легкой форме. Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем синдром типа Кавасаки, который поражает органы, иммунитет и очень смертелен", - указал представитель ВОЗ в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала Россия 1.
По словам Клюге, раньше в ВОЗ думали, что синдром Кавасаки не связан с коронавирусом. "Но теперь сомневаемся в этом. И сейчас ВОЗ активизирует глобальную сеть педиатров. Мы адаптируем описания случаев болезни для тщательного наблюдения", - сказал он.
В целом, Клюге обратил внимание, что у коронавирусной инфекции "есть три фактора риска: большинство заболевших – мужчины, затем возраст (особенно люди старше 65 лет), другие болезни, снижающие иммунитет, особенно кардиоваскулярные заболевания, заболевания почек, диабет".
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Ранее о 30-кратном росте числа случаев болезни Кавасаки у детей в период пандемии сообщали ученые из Италии. Кроме этого, мэр Нью-Йорка сообщил, что у детей, либо зараженных COVID-19, либо уже им переболевших, проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Великобритании, Германии, Швейцарии, а также у четырехлетнего ребенка в Армении, у которого до этого был подтвержден коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКавасакиЕвропаИталияВ мире
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