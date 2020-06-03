"Он ее просто выхватил у меня": опека забрала детей у многодетной матери

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У многодетной семьи из Оренбургской области забрали четверых детей. Органы опеки объяснили свои действия угрозой обрушения дома, где живет семья. Родители детей говорят, что обращались к властям за материальной помощью для улучшения жилищных условий, но им отказывали.