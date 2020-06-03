2020-06-03T21:53
2020-06-03T21:53
https://ria.ru/20200603/1572430323.html
"Он ее просто выхватил у меня": опека забрала детей у многодетной матери
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Он ее просто выхватил у меня": опека забрала детей у многодетной матери
У многодетной семьи из Оренбургской области забрали четверых детей. Органы опеки объяснили свои действия угрозой обрушения дома, где живет семья. Родители детей говорят, что обращались к властям за материальной помощью для улучшения жилищных условий, но им отказывали.
2020-06-03T21:53
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=45941991&type=mp4
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"Он ее просто выхватил у меня": опека забрала детей у многодетной матери
У многодетной семьи из Оренбургской области забрали четверых детей. Органы опеки объяснили свои действия угрозой обрушения дома, где живет семья. Родители детей говорят, что обращались к властям за материальной помощью для улучшения жилищных условий, но им отказывали.
При этом мать ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.