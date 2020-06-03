В столице Чили продлили карантин

"Исследования показывают, что передвижения в столичном регионе снизились лишь на 30% от обычного уровня, многие нарушают комендантский час", - сказал он.

"Мы не поменяем ничего в карантине, продлим его еще на неделю в Сантьяго", - добавил министр.