В столице Чили продлили карантин

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Власти Чили решили продлить карантин в столице страны, введенный из-за распространения COVID-19, еще на неделю - до 12 июня, сообщил глава минздрава страны Хайме Маньялич. Выступление транслировалось в Twitter.
"Исследования показывают, что передвижения в столичном регионе снизились лишь на 30% от обычного уровня, многие нарушают комендантский час", - сказал он.
"Мы не поменяем ничего в карантине, продлим его еще на неделю в Сантьяго", - добавил министр.
Чили ввела карантин в Сантьяго 15 мая. Текущий карантин действует до 5 июня. До этого власти вводили ограничения лишь в отдельных районах. В столице зарегистрировано 80% всех заражений коронавирусом.
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