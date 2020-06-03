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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T21:49
https://ria.ru/20200603/1572430221.html
В столице Чили продлили карантин
https://cdn25.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64da6eebba96f1046f2af7003c1be240.jpg
РИА Новости

В столице Чили продлили карантин

21:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Власти Чили решили продлить карантин в столице страны, введенный из-за распространения COVID-19, еще на неделю - до 12 июня, сообщил глава минздрава страны Хайме Маньялич. Выступление транслировалось в Twitter.
"Исследования показывают, что передвижения в столичном регионе снизились лишь на 30% от обычного уровня, многие нарушают комендантский час", - сказал он.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
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"Мы не поменяем ничего в карантине, продлим его еще на неделю в Сантьяго", - добавил министр.
Чили ввела карантин в Сантьяго 15 мая. Текущий карантин действует до 5 июня. До этого власти вводили ограничения лишь в отдельных районах. В столице зарегистрировано 80% всех заражений коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСантьяго (город)ЧилиВ мире
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