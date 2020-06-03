МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании принял к сведению публикацию российской ядерной стратегии, намерен работать с НАТО и ядерными державами, в том числе с РФ, над поддержанием договора о нераспространении, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.
"Мы приняли к сведению публикацию ядерной стратегии РФ. Великобритания продолжит работать с союзниками по НАТО и другими ядерными державами, в том числе с Россией, над поддержанием договора о нераспространении. Жизненно важно предотвратить распространение ядерного оружия и оружейных технологий и добиться ядерного разоружения, ведущего к более безопасному будущему для всех стран", - заявил представитель ведомства.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
США ранее заявляли, что обдумывают продление стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.