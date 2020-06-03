МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России

"Мы приняли к сведению публикацию ядерной стратегии РФ. Великобритания продолжит работать с союзниками по НАТО и другими ядерными державами, в том числе с Россией, над поддержанием договора о нераспространении. Жизненно важно предотвратить распространение ядерного оружия и оружейных технологий и добиться ядерного разоружения, ведущего к более безопасному будущему для всех стран", - заявил представитель ведомства.