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2020-06-03T21:15
https://ria.ru/20200603/1572429421.html
В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570143311_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_2fb3131116889cf0d22c29b602e672d9.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений

21:15 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края с четверга снимают часть ограничений на работу непродовольственных магазинов, химчисток и отменят двухнедельный карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба губернатора.
"Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. В первую очередь послабления коснутся работы малого бизнеса. Будет разрешено приступить к работе химчисткам и прачечным, ателье, станциям по техническому обслуживанию автомобилей. Будет разрешено работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.
При том отмечается, что торговая точка должна иметь отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров, при условии одновременного нахождения посетителей из расчета один человек на 4 квадратных метра площади торгового зала с обязательным соблюдением требований масочного режима и дистанции между посетителями.
По данным властей, приступить к тренировкам на свежем воздухе уже с четверга дня смогут спортсмены профессиональных спортивных клубов, а также члены и кандидаты в спортивные сборные РФ.
Медик
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Помимо этого, будет разрешено проводить практические занятия по вождению автомобиля с инструктором.
"Изменятся и правила прилета в Красноярск граждан РФ из Москвы и Санкт-Петербурга. Для прибывающих из этих городов будет отменен режим двухнедельного карантина... Однако при этом ведомство рекомендует продлить карантин для всех прибывающих в Норильск, чтобы исключить вспышку заболевания среди вахтовиков", - отмечает пресс-служба.
Будет отменен режим выдачи цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.
В ряде районов края будут отменен режим самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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