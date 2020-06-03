В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Власти Власти Красноярского края с четверга снимают часть ограничений на работу непродовольственных магазинов, химчисток и отменят двухнедельный карантин для прилетающих из Москвы Санкт-Петербурга , сообщает пресс-служба губернатора.

"Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. В первую очередь послабления коснутся работы малого бизнеса. Будет разрешено приступить к работе химчисткам и прачечным, ателье, станциям по техническому обслуживанию автомобилей. Будет разрешено работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами", - говорится в сообщении.

При том отмечается, что торговая точка должна иметь отдельный вход и площадь торгового зала не более 400 квадратных метров, при условии одновременного нахождения посетителей из расчета один человек на 4 квадратных метра площади торгового зала с обязательным соблюдением требований масочного режима и дистанции между посетителями.

По данным властей, приступить к тренировкам на свежем воздухе уже с четверга дня смогут спортсмены профессиональных спортивных клубов, а также члены и кандидаты в спортивные сборные РФ.

Помимо этого, будет разрешено проводить практические занятия по вождению автомобиля с инструктором.

"Изменятся и правила прилета в Красноярск граждан РФ из Москвы и Санкт-Петербурга. Для прибывающих из этих городов будет отменен режим двухнедельного карантина... Однако при этом ведомство рекомендует продлить карантин для всех прибывающих в Норильск , чтобы исключить вспышку заболевания среди вахтовиков", - отмечает пресс-служба.

Будет отменен режим выдачи цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции.

В ряде районов края будут отменен режим самоизоляции.