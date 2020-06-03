В Испании продлили режим повышенной готовности

Это уже шестое – и последнее – продление режима, введенного правительством 14 марта. По закону продление возможно лишь на пятнадцать дней и каждый раз кабинет министров должен заранее запрашивать согласие конгресса депутатов.

За продление проголосовали депутаты от правящих в стране Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и коалиции Unidas Podemos, а также центристской партии "Граждане" и Баскской националистической партии. Против выступили Народная партия и крайне правая VOX.

Глава кабинета сообщил, что на ближайшем заседании 9 июня совет министров примет закон на время так называемой "новой нормальности", который будет определять меры, направленные на недопущение новой вспышки эпидемии после полного снятия карантина. Цель – выработать единые санитарные нормы для всей территории страны, которые будут действовать до тех пор, пока не будет разработана вакцина или не будут найдены надежные методы лечения COVID-19.