В Испании продлили режим повышенной готовности

МАДРИД, 3 июн – РИА Новости. Конгресс депутатов испанского парламента проголосовал за продление режима повышенной готовности до 21 июня в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
"За" проголосовали 177 депутатов, "против" - 155, 18 воздержались.
Это уже шестое – и последнее – продление режима, введенного правительством 14 марта. По закону продление возможно лишь на пятнадцать дней и каждый раз кабинет министров должен заранее запрашивать согласие конгресса депутатов.
За продление проголосовали депутаты от правящих в стране Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и коалиции Unidas Podemos, а также центристской партии "Граждане" и Баскской националистической партии. Против выступили Народная партия и крайне правая VOX.
Выступая на заседании, премьер Педро Санчес заявил, что режим повышенной готовности – "основной инструмент для сдерживания пандемии". Он подтвердил, что власти автономных сообществ на третьем, последнем, этапе снятия карантинных мер будут обладать полной свободой в принятии решений по применению тех или иных критериев, в том числе о сроках окончательного выхода из карантина.
Глава кабинета сообщил, что на ближайшем заседании 9 июня совет министров примет закон на время так называемой "новой нормальности", который будет определять меры, направленные на недопущение новой вспышки эпидемии после полного снятия карантина. Цель – выработать единые санитарные нормы для всей территории страны, которые будут действовать до тех пор, пока не будет разработана вакцина или не будут найдены надежные методы лечения COVID-19.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Испания – одна из самых пострадавших в мире стран от коронавируса COVID-19, число жертв составляет более 27 тысяч человек.
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