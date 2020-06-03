В Петербурге после пластической операции в частной клинике умерла женщина

По данным следствия, 29 мая в одной из частных клиник Василеостровского района, у которой не было лицензии на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия", клиентке 1958 года рождения провели пластическую операцию "незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий". Двумя днями позже состояние женщины ухудшилось и ее госпитализировали в государственное медучреждение, где она скончалась на следующий день.