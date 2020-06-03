В Петербурге после пластической операции в частной клинике умерла женщина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти женщины через несколько дней после пластической операции в частной клинике, сообщает управление СК по Петербургу.
По данным следствия, 29 мая в одной из частных клиник Василеостровского района, у которой не было лицензии на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия", клиентке 1958 года рождения провели пластическую операцию "незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий". Двумя днями позже состояние женщины ухудшилось и ее госпитализировали в государственное медучреждение, где она скончалась на следующий день.
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"По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери", — информирует городское следственное управление.
Уголовное дело возбуждено по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
В рамках расследования назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установит обстоятельства и причины смерти женщины.
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