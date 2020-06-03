Трамп наведет порядок в стране "железной рукой", считает Жириновский

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент США Дональд Трамп наведет в стране порядок "железной рукой" и будет вновь избран главой государства.
"Даю прогноз. Следующая заваруха самая страшная будет в Америке ближе к выборам в ноябре: август, сентябрь, октябрь. То есть это новые технологии. Сегодня нельзя быть избранным в Западном мире, нужно, чтобы что-то случилось", - сказал Жириновский в эфире радио "Вести.ФМ".
"Единственная возможность - навести порядок... Трамп железной рукой наведет порядок и 4 ноября будет новым президентом", - добавил политик.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.