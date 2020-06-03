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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:47
https://ria.ru/20200603/1572426615.html
Конте рассказал о снижении числа случаев коронавируса по всей Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155770/67/1557706766_0:0:3305:1859_1036x0_80_0_0_4c7129e5fe79ac305d636f4ef3fb39b9.jpg
РИА Новости

Конте рассказал о снижении числа случаев коронавируса по всей Италии

19:46 03.06.2020 (обновлено: 19:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 3 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом спустя месяц после отмены первых ограничений снижается по всей Италии, заявил премьер страны Джузеппе Конте.
"Тенденция к снижению заражений наблюдается во всех регионах, от Ломбардии до Сицилии", - сказал он в среду в ходе специальной пресс-конференции.
По его словам, это доказывает, что спустя месяц после 4 мая, когда были сняты первые ограничения, стратегия по их постепенной отмене оказалась правильной. "Это вселяет в нас уверенность, учитывая решения, которые будут приняты в ближайшие недели", - сказал Конте.
"Данные показывают, что принятая нами система контроля работает. Работает и система постепенной отмены мер", - подчеркнул глава итальянского правительства.
Он подчеркнул, что последние результаты мониторинга свидетельствуют об отсутствии критических ситуаций и случаев перегрузки медицинских учреждений.
"Через месяц после 4 мая цифры - мы можем говорить об этом относительно осторожно, но и четко - обнадеживают", - сказал Конте. При этом, отметил он, было бы легкомысленно отказаться от соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок.
"Мы заслужили улыбку и радость после нескольких недель тяжелых жертв", - заявил премьер Италии.
Согласно официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 160 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 601. Число жертв за сутки выросло на 71 человека. Накануне же впервые с начала марта в стране за сутки были зарегистрированы лишь 55 смертельных случаев в связи с пандемией COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На прогулку и пробежку: смягчение карантина в Италии
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

Отдыхающие в одном из парков Милана
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

Отдыхающие в одном из парков Милана
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

Женщина на велосипеде в одном из парков Милана
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

Отдыхающие в парке возле жилого комплекса Bosco Verticale в Милане
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

Отдыхающие в одном из парков Милана
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Теперь можно навещать родных.

Девушки в парке в центре Милана
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

Отдыхающие в одном из парков Милана
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

Отдыхающие в одном из парков Милана
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

Отдыхающие в одном из парков Милана
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

Мужчины совершают пробежку у небоскреба Generali Tower в Милане
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

Люди на площади у замка Сфорца в Милане
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
1 из 12

Италия перешла к так называемой фазе 2 борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
2 из 12

С 4 мая барам и ресторанам можно работать навынос.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
3 из 12

С разрешения мэров городов открылись парки и городские сады.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
4 из 12

Запустились компании и фабрики, многие итальянцы вернулись на работу.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
5 из 12

Любителям активного отдыха стали доступны пробежки и индивидуальные тренировки.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
6 из 12

Открылись профессиональные спортивные секции, хотя соревнования остаются под запретом.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
7 из 12

Теперь можно навещать родных.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
8 из 12

Однако детские площадки по-прежнему закрыты.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
9 из 12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что распоряжения "все свободны" пока не будет.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", — сказал премьер.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
11 из 12

Строгий карантин действовал по всей Италии с 10 марта.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
12 из 12

С начала апреля кривая пандемии коронавируса в стране пошла на спад.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеКоронавирусыЛомбардияЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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