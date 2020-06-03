Конте рассказал о снижении числа случаев коронавируса по всей Италии

РИМ, 3 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом спустя месяц после отмены первых ограничений снижается по всей Италии , заявил премьер страны Джузеппе Конте

"Тенденция к снижению заражений наблюдается во всех регионах, от Ломбардии до Сицилии", - сказал он в среду в ходе специальной пресс-конференции.

По его словам, это доказывает, что спустя месяц после 4 мая, когда были сняты первые ограничения, стратегия по их постепенной отмене оказалась правильной. "Это вселяет в нас уверенность, учитывая решения, которые будут приняты в ближайшие недели", - сказал Конте.

"Данные показывают, что принятая нами система контроля работает. Работает и система постепенной отмены мер", - подчеркнул глава итальянского правительства.

Он подчеркнул, что последние результаты мониторинга свидетельствуют об отсутствии критических ситуаций и случаев перегрузки медицинских учреждений.

"Через месяц после 4 мая цифры - мы можем говорить об этом относительно осторожно, но и четко - обнадеживают", - сказал Конте. При этом, отметил он, было бы легкомысленно отказаться от соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок.

"Мы заслужили улыбку и радость после нескольких недель тяжелых жертв", - заявил премьер Италии.

Согласно официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 160 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 601. Число жертв за сутки выросло на 71 человека. Накануне же впервые с начала марта в стране за сутки были зарегистрированы лишь 55 смертельных случаев в связи с пандемией COVID-19.