Посол Турции оценил сотрудничество Москвы и Анкары

"Благодаря близкой дружбе и сильной воле, демонстрируемой президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом и президентом РФ (Владимиром) Путиным за минувшие годы наши отношения развились во всех сферах, а также стала возможной реализация стратегически важных долгосрочных проектов. Наше сотрудничество, иными словами, сотрудничество двух больших стран Евразийского региона по региональным вопросам служит международному миру и стабильности", - подчеркнул Самсар.
Он отметил, что в 2019 году двусторонний торговый оборот составил 27 миллиардов долларов. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Турецкий поток".
Самсар добавил, что активно ведутся работы по строительству еще одного важного двустороннего проекта - первой турецкой АЭС "Аккую", первый реактор которой планируют запустить в 2023 году.
21 апреля, 17:14Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в атомной энергетике