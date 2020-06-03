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Посол Турции оценил сотрудничество Москвы и Анкары
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РИА Новости

Посол Турции оценил сотрудничество Москвы и Анкары

19:57 03.06.2020
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© Фото предоставлено посольством Турции в РФПосол Турции в России Мехмет Самсар
Посол Турции в России Мехмет Самсар
© Фото предоставлено посольством Турции в РФ
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Анкары, в последние годы развивающееся во всех сферах, служит международному миру и стабильности, заявил в среду РИА Новости посол Турции в России Мехмет Самсар.
"Благодаря близкой дружбе и сильной воле, демонстрируемой президентом Турции (Тайипом) Эрдоганом и президентом РФ (Владимиром) Путиным за минувшие годы наши отношения развились во всех сферах, а также стала возможной реализация стратегически важных долгосрочных проектов. Наше сотрудничество, иными словами, сотрудничество двух больших стран Евразийского региона по региональным вопросам служит международному миру и стабильности", - подчеркнул Самсар.
Он отметил, что в 2019 году двусторонний торговый оборот составил 27 миллиардов долларов. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Турецкий поток".
Самсар добавил, что активно ведутся работы по строительству еще одного важного двустороннего проекта - первой турецкой АЭС "Аккую", первый реактор которой планируют запустить в 2023 году.
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РоссияТурецкий потокАЭС "Аккую"МоскваТурцияВ мире
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