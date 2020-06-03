КНДР вряд ли скрывает статистику по COVID-19, считает эксперт

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пхеньян вряд ли скрывает статистику по коронавирусу, утверждая, что в стране нет заболевших, заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
"Здесь я, пожалуй, согласен с российскими дипломатами и западными экспертами, которые говорят про то, что вирус в Северную Корею все-таки не прошел. Потому что они действительно быстро, жестко и оперативно сели на тотальный карантин и только сейчас медленно и аккуратно начинают приоткрываться внутри, но не вовне", - заявил он в ходе онлайн-лекции "КНДР сегодня", организованной НИУ ВШЭ.
Эксперт назвал две причины, которые заставляют сомневаться в слухах о том, что коронавирус проник в КНДР.
"Во-первых, до того северокорейцы медицинскую статистику не скрывали и в этом смысле скорее действовали по принципу: мы хотим получить пять мешков – говорим, что нужно семь", - заявил Асмолов.
Второй фактор – даже в сообщениях СМИ, которые сомневаются в отсутствии COVID-19 в КНДР, упоминается о желании Пхеньяна получить тесты на коронавирус, а не лекарства или медицинское оборудование для заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.