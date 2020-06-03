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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:42
https://ria.ru/20200603/1572426137.html
КНДР вряд ли скрывает статистику по COVID-19, считает эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:283:3046:1996_1036x0_80_0_0_062ac489c943d4aa6f6c7b96e0571e30.jpg
РИА Новости

КНДР вряд ли скрывает статистику по COVID-19, считает эксперт

19:42 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пхеньян вряд ли скрывает статистику по коронавирусу, утверждая, что в стране нет заболевших, заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
"Здесь я, пожалуй, согласен с российскими дипломатами и западными экспертами, которые говорят про то, что вирус в Северную Корею все-таки не прошел. Потому что они действительно быстро, жестко и оперативно сели на тотальный карантин и только сейчас медленно и аккуратно начинают приоткрываться внутри, но не вовне", - заявил он в ходе онлайн-лекции "КНДР сегодня", организованной НИУ ВШЭ.
Эксперт назвал две причины, которые заставляют сомневаться в слухах о том, что коронавирус проник в КНДР.
"Во-первых, до того северокорейцы медицинскую статистику не скрывали и в этом смысле скорее действовали по принципу: мы хотим получить пять мешков – говорим, что нужно семь", - заявил Асмолов.
Второй фактор – даже в сообщениях СМИ, которые сомневаются в отсутствии COVID-19 в КНДР, упоминается о желании Пхеньяна получить тесты на коронавирус, а не лекарства или медицинское оборудование для заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Константин АсмоловРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)КНДРВ мире
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