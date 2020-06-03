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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:26
https://ria.ru/20200603/1572425341.html
В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571538962_0:157:3362:2048_1036x0_80_0_0_4a783640d69167b4627c4b4983816d7d.jpg
РИА Новости

В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

19:26 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент с COVID-19 в больнице
Пациент с COVID-19 в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах ИВЛ, остается стабильным последние две недели и составляет около 300 человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"На утро сегодняшнего дня в отделениях реанимации находилось порядка 600 пациентов, (в том числе) около 300 находилось на ИВЛ… Хватает коечного фонда, мы рассчитываем на то, что тот поток пациентов, который наблюдается уже вторую неделю, не будет возрастать", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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"Нельзя говорить о том, что стало больше тяжелых пациентов. Количество пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Роста (числа) пациентов, которые поступают в отделения реанимации, также не наблюдается", - добавил глава комздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
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