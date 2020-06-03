В Петербурге 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

"Нельзя говорить о том, что стало больше тяжелых пациентов. Количество пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Роста (числа) пациентов, которые поступают в отделения реанимации, также не наблюдается", - добавил глава комздрава.