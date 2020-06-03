Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
"В течение второй недели мы находимся примерно на одном уровне по числу госпитализированных. Если оценивать этот критерий, то можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато", — сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Лисовец добавил, что данные по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в ближайшие 3-4 дня подтвердят или опровергнут это вывод.
Он добавил, что ежедневно с COVID-19 госпитализируют примерно 750 человек, примерно столько же, даже чуть больше, выписывают.
Всего в городе за время пандемии коронавирус выявили у 17 069 человек, 240 пациентов умерли, 6331 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.