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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:20
https://ria.ru/20200603/1572424132.html
Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:447:2780:2011_1036x0_80_0_0_a4b6790d08c8310539778c6aab305f2b.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу

18:58 03.06.2020 (обновлено: 19:20 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
"В течение второй недели мы находимся примерно на одном уровне по числу госпитализированных. Если оценивать этот критерий, то можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато", — сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Лисовец добавил, что данные по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в ближайшие 3-4 дня подтвердят или опровергнут это вывод.
Он добавил, что ежедневно с COVID-19 госпитализируют примерно 750 человек, примерно столько же, даже чуть больше, выписывают.
Всего в городе за время пандемии коронавирус выявили у 17 069 человек, 240 пациентов умерли, 6331 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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