МСП Банк поддержал импортозамещающее производство пребиотиков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку импортозамещающему производителю пребиотиков из МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку импортозамещающему производителю пребиотиков из Липецкой области , сообщает пресс-служба банка.

Банк предоставил компании "ИстАгроДон" кредит на сумму 955 миллионов рублей по ставке 5% сроком на 7 лет в рамках программы Минсельхоза по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей. Обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 495 миллионов рублей предоставила Корпорация МСП.

Проект предполагает создание импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами, для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди проекта. На этом этапе будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Стоимость первой очереди составляет 1,4 миллиарда рублей. С выходом производства на полную мощность на предприятии планируют ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сиропа топинамбура и 2,5 тонн гранулированного корма из жома. Новые рабочие места буду созданы для 80 сотрудников.

На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокого степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов. Продукция компании будет реализовываться в регионах РФ и экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.