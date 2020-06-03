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2020-06-03T17:54
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МСП Банк поддержал импортозамещающее производство пребиотиков
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РИА Новости

МСП Банк поддержал импортозамещающее производство пребиотиков

17:54 03.06.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку импортозамещающему производителю пребиотиков из Липецкой области, сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставил компании "ИстАгроДон" кредит на сумму 955 миллионов рублей по ставке 5% сроком на 7 лет в рамках программы Минсельхоза по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей. Обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 495 миллионов рублей предоставила Корпорация МСП.
Проект предполагает создание импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами, для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди проекта. На этом этапе будут построены цеха по переработке топинамбура, выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома. Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Стоимость первой очереди составляет 1,4 миллиарда рублей. С выходом производства на полную мощность на предприятии планируют ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сиропа топинамбура и 2,5 тонн гранулированного корма из жома. Новые рабочие места буду созданы для 80 сотрудников.
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На втором этапе планируется создать промышленный участок более глубокого степени переработки для производства инулина и фруктоолигосахаридов. Продукция компании будет реализовываться в регионах РФ и экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производители продуктов для здоровья. Спрос на пребиотические ингредиенты увеличивается на уровне 8,5% в год, в первую очередь, на инулин и фруктоолигосахариды. Ранее промышленное производство таких добавок в РФ отсутствовало, уточнили в пресс-службе.
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Корпорация МСПМСП Банк
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