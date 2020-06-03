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2020-06-03T18:24
https://ria.ru/20200603/1572420430.html
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

17:50 03.06.2020 (обновлено: 18:24 03.06.2020)
41951
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
Ввести режим посоветовал глава МЧС Евгений Зиничев. В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил привлечь военных к ликвидации последствий.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Вчера, 17:27
Начальника цеха ТЭЦ-3 задержали после разлива топлива в Норильске

Причины аварии

Экологическая катастрофа случилась на прошлой неделе из-за разгерметизации резервуара на Норильской ТЭЦ №3. Это привело к утечке 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.
Как рассказали в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 17:17
Глава Минтранса рассказал о работах по ликвидации разлива в Норильске

Что происходит сейчас

Глава государства попросил региональные власти как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией топлива.
В экстренных службах Красноярского края сообщили РИА Новости, что с места аварии уже вывезли свыше 4,5 тысячи тонн загрязненного грунта. Его отвезли в промышленный отвал ТЭЦ №3, где в дальнейшем его сожгут.
Кроме того, в месте выхода реки Пясина из озера Пясино устанавливают дополнительные боновые заграждения.
Ущерб может составить десятки миллиардов рублей. СК возбудил уголовные дела.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
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Обсудить 17
Евгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий КобылкинВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Как же так, с момента аварии до объявления ЧС прошло 4 дня!!! Как такое вообще возможно?!
3 июня, 18:14
bryshnevsky
5133202
Вот поэтому он и считает,что всё,что ему докладывают- правда.И цифры,которые он озвучивает в своих выступлениях тоже считает верными.
3 июня, 18:20
Мятные Лапки
2641405
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