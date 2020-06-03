Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.

Причины аварии

Экологическая катастрофа случилась на прошлой неделе из-за разгерметизации резервуара на Норильской ТЭЦ №3. Это привело к утечке 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта.

Что происходит сейчас

Глава государства попросил региональные власти как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией топлива.

В экстренных службах Красноярского края сообщили РИА Новости, что с места аварии уже вывезли свыше 4,5 тысячи тонн загрязненного грунта. Его отвезли в промышленный отвал ТЭЦ №3, где в дальнейшем его сожгут.

Кроме того, в месте выхода реки Пясина из озера Пясино устанавливают дополнительные боновые заграждения.