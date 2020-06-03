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Туризм
2020-06-03T18:22
https://ria.ru/20200603/1572419857.html
В Греции туристам оплатят пребывание в отелях в случае болезни
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РИА Новости

В Греции туристам оплатят пребывание в отелях в случае болезни

18:22 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Правительство Греции утвердило постановление, согласно которому государство оплатит пребывание в карантинных отелях иностранцев с положительным тестом, сообщает АТОР.
По заявлению греческих властей, туристам, которым будет выборочно сделан тест на коронавирус по прибытии в страну, предоставят одну бесплатную ночь в гостинице до готовности результатов тестирования.
Если тест будет положительный, зараженного COVID-19, в зависимости от состояния, могут отправить на карантин в определенные отели на семь или 14 дней (пребывание в них также оплатит Греция).
Аналогичное заявление несколько дней назад сделало и правительство Кипра. В частности, чиновники обещали покрыть расходы туристов (питание, лечение и размещение) в случае выявления у них коронавируса во время отдыха.
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