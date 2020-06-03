В Греции туристам оплатят пребывание в отелях в случае болезни

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Правительство Греции утвердило постановление, согласно которому государство оплатит пребывание в карантинных отелях иностранцев с положительным тестом, Правительство Греции утвердило постановление, согласно которому государство оплатит пребывание в карантинных отелях иностранцев с положительным тестом, сообщает АТОР.

По заявлению греческих властей, туристам, которым будет выборочно сделан тест на коронавирус по прибытии в страну, предоставят одну бесплатную ночь в гостинице до готовности результатов тестирования.

Если тест будет положительный, зараженного COVID-19, в зависимости от состояния, могут отправить на карантин в определенные отели на семь или 14 дней (пребывание в них также оплатит Греция).

Аналогичное заявление несколько дней назад сделало и правительство Кипра. В частности, чиновники обещали покрыть расходы туристов (питание, лечение и размещение) в случае выявления у них коронавируса во время отдыха.