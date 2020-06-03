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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-06-03T17:17
https://ria.ru/20200603/1572418367.html
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
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РИА Новости

Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай

17:18 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике
Мороженое в вафельном стаканчике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В России производство мороженого продолжило расти, несмотря на пандемию, а в Китае появилось больше его любителей, вырос и экспорт мороженого из России в Китай.
Согласно данным Росстата, объем производства мороженого в России за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн. Эксперты, опрошенные "Спутником" прогнозируют, что спрос на лакомство сохранится не только в России, но и в Китае.
“По данным РЭЦ доля экспорта мороженого в Китай за первые три месяца 2020 года составляет 14,9%. В целом прирост за первые три месяца 2020 года составляет более 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года”, — рассказала “Спутнику” Наталья Уткина - заместитель генерального директора, главный технолог Союза мороженщиков России.
По ее словам, 44 компании-производителя мороженого в России получили возможность экспортировать продукцию в Китай. Конечно, в прошлом году не все эти компании смогли начать поставки, однако в текущем многие из них уже начали отгрузку.
Директор аналитического департамента компании “Союзмолоко” Алексей Воронин  в свою очередь отметил: “В России сохраняется рост производства мороженого: по итогам 4 месяцев произведено на 38% больше, чем за тот же период 2019 года. Значительная часть указанного прироста носит в том числе и экспортную ориентацию. На текущий момент, в Китай направляется около 5-7% всего экспорта мороженого, но объемы могут быть существенно расширены, ресурсная база в РФ для этого достаточна”.
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В России растет производство мороженого
Рост интереса к российскому мороженому отметили и китайские партнеры.
"Впервые российское мороженое попало на китайский рынок в 2016 году в рамках Китайской выставки мороженого, уже тогда появились марки, которые были очень хорошо приняты нашими потребителями — “Ваш пломбир”, пломбир от “Деревенского молочного комбината”, “Коровка из Кореновки” и др. По мере того, как быстрыми темпами рос рынок мороженого в Китае, спрос потребителей на импортное мороженое становился все выше. Особенной популярностью у китайских потребителей пользуется российское мороженое с его насыщенным молочным вкусом. Поэтому после эпидемии в Китае все начали покупать мороженое, а с наступлением сезона российское мороженое будет покупаться еще больше,” - отметил “Спутнику" председатель Китайской ассоциации по обороту второстепенных продуктов питания и напитков, председатель Оргкомитета выставки пищевых продуктов Ван Хайнин.
В 2020 году мороженщики приготовили новые и яркие вкусы. Большинство новинок разработали с учетом различных возрастных групп и поколений. Так, нижегородская фабрика мороженого "Давайс" подготовила линейку, ориентированную на подростковую и молодежную группы покупателей - среди них рожки в экстремальной расцветке и с не менее экстремальными ароматами, например , энергетического напитка Red Bull. Есть компании, которые направлены на здоровое питание. Так "НК-групп" представила новый продукт под брендом "Маруся", фишкой которого является его абсолютно "чистый состав" - никаких "Е", красителей и искусственных ароматизаторов. Для поколения Z "Сибхолод" произвели мороженое-сэндвичи с нестандартными вкусами - печенье с мюсли или печенье с корицей.
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По словам Ван Хайнина, китайский потребитель всегда готов к новым вкусам, особенно в том, что касается такого полюбившегося всем лакомства, как мороженое.
"На самом деле, китайский потребитель всегда готов пробовать новые виды и вкусы. За последние два года все популярные в интернете виды мороженого были подверглись изменениям - будь то их внешний вид или вкус. Это такие популярные продукты, как Шуанхуандань, Ецзыхуэй, а также только что совместно выпущенное компаниями Мэнню и Цзянсяобай шоколадное мороженое с ликером. Среди молодых людей особой популярностью пользуется мороженое со вкусами соленого яичного желтка, перца чили, ароматного тофу, дуриана. На самом деле, одинаковой популярностью пользуются как привычные вкусы, так и что-то совершенно новое. Кроме того, потребители очень любят, чтобы мороженое было созвучно их индивидуальности — это может быть упаковка, которая придется им по душе, или же маркетинговая политика бренда. Так как у мороженого появляется все больше каналов сбыта, оно продается онлайн и в розничных магазинах, поэтому для потребителя уже важно не просто съесть мороженое, но и осуществить некое взаимодействие с брендом”, - рассказал он.
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Причину роста производства мороженого в кризисные времена эксперты объясняют по-разному. “Ситуация с эпидемией в меньшей степени повлияла на рост производства мороженого, так как это продукт длительного хранения”, - считает Алексей Воронин.
А вот, по мнению Уткиной, все дело в радости, которую приносит людям это лакомство.

"Мороженое является вкусным лакомством, которое обладает антидепрессивными свойствами за счёт содержащейся в нём аминокислоты триптофан. Триптофан способствует образованию серотонина - гормона счастья, который регулирует настроение. Поэтому, в непростые времена людям захотелось получить удовольствие, полакомиться мороженым, чтобы с оптимизмом принимать сложившуюся ситуацию", - уверена Уткина.

Так или иначе, пандемия показала, что в эти непростые времена и россиян, и китайцев одинаково сильно потянуло на мороженое. Объем продаж мороженого в России в апреле 2020 года по сравнению апрелем 2019 года вырос в денежном выражении на 11%. А по данным консалтинговой компании Kantar Worldpanel China, почти 50% жителей КНР стали есть мороженое дома, хотя раньше домой его почти никто не заказывал. Это позволило многим компаниям значительно увеличить свои продажи.
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